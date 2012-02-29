به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین جهانبخش ظهر چهارشنبه در حاشیه بازدید از نمایشگاه اشتغال و کار‌آفرینی دانشگاه علمی و کاربردی بوشهر اظهار داشت: وجود نمایشگاه‌های دائمی در استان بوشهر در عرصه‌های مختلف ضروری است و باید بستر لازم برای تجاری کردن تولیدات و ابتکارات جوانان بوشهری فراهم شود.

وی دانشگاه علمی و کاربردی را پل ارتباطی بین دانشگاه، صنعت و اشتغال معرفی کرد و ادامه داد:‌ فارغ‌التحصیلان بیکاری در سطح جامعه داریم که رشته‌هایی که در ان تحصیل کرده‌اند با نیازهای جامعه منطبق نیست.

استاندار بوشهر اضافه کرد: دانشگاه علمی و کاربردی توانسته ارتباط بین دانشگاه، صنعت و جامعه را نزدیک‌تر کند و تا حدودی خلاء عدم انطباق بین رشته‌های تحصیلی و نیازهای جامعه را برطرف سازد.

وی افزود: تحقیقات دانشگاهی باید منطبق بر نیاز جامعه باشد و دانشگاه علمی کاربردی نقش بزرگی در اشتغال فارغ‌التحصیلان پس از طی دوره‌های آموزشی دارد.

جهانبخش این نمایشگاه را مطلوب توصیف کرد و ادامه داد: در این نمایشگاه‌ها تجلی خودباوری و خلاقیت جوانان متخصص جلوه‌گری می‌کند و چنین نمایشگاه‌هایی باید تداوم داشته باشند.

وی اضافه کرد: وجود مرکز رشد خلیج فارس، پارک علم و فناوری، دانشگاه علمی و کاربردی از ظرفیتهای علمی استان بوشهر است که زمینه لازم برای انجام فعالیتهای پژوهشی را فراهم می‌کند.

استاندار بوشهر از موافقت معاونت علمی ریاست جمهوری با راه‌اندازی مرکز تحقیقات هوا و فضا در بوشهر خبر داد و گفت: این مرکز در سال 91 در بوشهر ایجاد خواهد شد.