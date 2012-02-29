سومین دوره مسابقات تیمی قرآن و حدیث طلاب غیر ایرانی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر اداره قرآن و حدیث مجتمع آموزش عالی امام خمینی(ره) ظهر چهارشنبه در حاشیه این مسابقات در گفتگو با خبرنگاران گفت: در این دوره از مسابقات گروهی قرآن طلاب غیر‌ایرانی، 27 گروه متشکل از چهار نفر طی دو روز با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.



رقابت 108 طلبه



عبدالرضا شریفی ادامه داد: در این دوره از مسابقات 108 نفر از حافظان قرآن، قاریان و حافظان نهج‌البلاغه و صحیفه سجادیه طی شب گذشته و امروز با یکدیگر مسابقه می‌دهند.



شریفی با اشاره به برگزاری همایش بزرگ خانواده‌های قرآنی و حدیثی جامعة‌المصطفی(ص) العالمیة که امشب برگزار خواهد شد تصریح کرد: مراسم اختتامیه و تجلیل از گروه‌های برتر این دوره از مسابقات همزمان با این همایش انجام می‌شود.



مدیر اداره قرآن و حدیث مجتمع آموزش عالی امام خمینی(ره) اظهار کرد: در این دوره از مسابقات شرکت‌کنندگان در رشته‌های حفظ قرآن در اجزای مختلف کل، 20، 10، 15 جزء، همچنین ترتیل و حفظ نهج‌البلاغه و صحیفه سجادیه با هم مسابقه می‌دهند.



وی با بیان اینکه 27 گروه حاضر متشکل از 12 ملیت هستند عنوان کرد: طلابی از تاجیکستان، عراق، افغانستان، نروژ، پاکستان، آذربایجان، تایلند، الجزایر، هندوستان، ترکیه، نیجریه در این مسابقات حضور دارند.



اهداف مسابقات



وی شناسایی استعدادهای قرآنی و حدیثی طلاب و معرفی آنان همچنین ترغیب و تشویق بیشتر طلاب در کنار پرداختن به درس‌های رسمی به مقوله قرآن و عترت را از جمله اهداف این مسابقات عنوان کرد.



شریفی گفت: در خاتمه این مسابقات ده گروه برتر جوایز خود را بالغ بر 28 میلیون ریال دریافت می‌کنند و سه گروه تندیس مسابقات را دریافت خواهد کرد و به تمامی گروه‌ها لوح تقدیر اعطا می‌شود.



یادآور می‌شود؛ در ابتدای این مسابقات علی‌اصغر شعاعی از قاریان ممتاز کشور به تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید پرداخت.



داوران مسابقات



همچنین استاد شهریار پرهیزگار، حجت‌الاسلام محمدرضا شهیدی، حجت‌الاسلام شمس‌الدین و علی‌اصغر شعاعی از داوران ملی و بین‌المللی قضاوت این رقابت‌ها را بر عهده دارند.



این رقابت‌ها عصر امروز نیز ادامه می‌یابد و آیین اختتامیه بعد از فریضه مغرب و عشا برگزار می‌شود.

