نمایشگاه بهاره اراک از 15 اسفند ماه برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر،علیرضا زاوشی ظهر چهارشنبه در نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه با موضوع تنظیم بازارکالا و خدمات در استان با اعلام خبر برگزاری نمایشگاه بهاره در اراک از 15 اسفند ماه افزود: با هدف تامین مایحتاج اساسی مردم در روزهای پایانی سال وتنظیم و کنترل قیمت کالا و خدمات در این ایام 987 غرفه در نمایشگاه های بهاره سراسر استان بر پا می شود.

وی افزود: نمایشگاه بهاره اراک نیز با تعداد 330 غرفه برگزار خواهد شد ودر نمایشگاه بهاره با همکاری اتحادیه ها و اصناف اجناس با کیفیت و با تخفیف 10 تا 15 درصدی نسبت به بازار عرضه خواهد شد.

وی گفت: 30 درصد مساحت غرفه ها در نمایشگاه اراک مربوط به پوشاک، 15 درصد کیف و کفش، پنج درصد شیرینی، پنج درصد آجیل و خشکبار، 30 درصد مواد غذایی، 10 درصد پروتیینی، پنج درصد منسوجات و پنج درصد مربوط به مواد شوینده و پنج درصد نیز مربوط به عرضه دیگر اجناس و کالا ها می باشد.

چهار هزار و 200 نوع کالای اساسی در استان تامین شده است

زاوشی با تاکید بر اینکه تمام اقلام مورد نیازمردم در ایام پایانی سال تامین شده و هیچ گونه کمبود و محدودیتی برای عرضه وجود ندارد افزود: برنامه‌ریزی‌های لازم به منظور تامین چهار هزار و 200 نوع کالا در استان انجام شده است و با آغاز به کار نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا در بین شهروندان شروع می شود.

وی با بیان اینکه 115مرکز در سطح استان مرکزی برای عرضه میوه شب عید در نظر گرفته شده افزود: میوه مورد نیاز شب عید شامل سیب و پرتقال نیز تامین شده است که قیمت آن در زمان عرضه اعلام می شود.

زاوشی در پاسخ به سوال خبرنگار برای نظارت بر افزایش مرغ گفت: افزایش قیمت مرغ به دلیل افزایش قیمت نهاده های طیور بوده و با هماهنگی و نظارتهای انجام شده مرغ گرم به ازای هر کیلو سه هزار و 700 تومان در سطح استان عرضه می شود.

وی افزود: استان‌ مرکزی از استان‌های تولید کننده مرغ است و توانایی لازم برای تامین مرغ مورد نیاز مردم به هر میزان که باشد را دارد ومشکلی در زمینه تامین مرغ مورد نیاز شهروندان وجود ندارد.

برخی شایعه ها باعث افزایش قیمت می شود

وی با اشاره به اینکه دامن زدن به برخی از شایعه ها موجب افزایش قیمت یک کالا می شود افزود: بازرسان با تمام توان با هدف ایجاد آرامش در بازار و جلوگیری از گرانفروشی به صورت محسوس و نامحسوس بر روند خرید و فروش در بازار نظارت می کنند.

وی افزود: وظیفه ذاتی ما تنظیم بازار، جلوگیری از افزایش قیمتها، جلوگیری از عدم عرضه کالا و نظارت بر قیمتها می باشد که در این راستا اکیپهایی به صورت ثابت و سیار بر عرضه کالا، قیمتها و کیفیت کالا و خدمات نظارت می کنند.

زاوشی حراج و فروش فوق العاده را از دیگر اقدامات برای تنظیم بازار اعلام و افزود: 500 واحد صنفی در سطح استان در دو طرح مذکور شرکت کرده و مایحتاج مردم را به نحو مطلوب و با قیمت ÷ایین تر از قیمت بازارعرضه می کنند.