ملت در انتخابات حماسه ای بزرگ رقم می زنند

به گزارش خبرنگار مهر، در این بیانیه آمده است، مردم آگاه و غیور ایران اسلامی در سه دهه نظام مقدس جمهوری اسلامی در برابر توطئه ها ایستادند و با حضور در انتخابات هر بار بیش از پیش به مشروعیت نظام رای دادند و از کیان و هویت اسلامی و ایرانی خویش دفاع کردند و هر بار مشت محکمی به دشمنی ها و یاوه سرایی های بدخواهان زدند.

اهالی رسانه گلستان بیان داشتند: این بار نیز نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در پیش است و از جهات مختلف از حساسیت ویژه ای برخوردار است.

خانه مطبوعات گلستان با اشاره به حساسیت انتخابات مجلس شورای اسلامی عنوان کردند: همه اقشار مردم ایران بر خود فرض می دانند که همچنان در تمامی عرصه های خطیر نظام و انقلاب حضور حداکثری داشته و در دوران دفاع هشت سال دفاع مقدس خون خویش را تقدیم کرده اند، در این انتخابات شرکت کنند.

اهالی مطبوعات گلستان پا به پای دیگر اقشار مختلف و مردم متیدن و متعهد ایران اسلامی با مشارکت حداکصری و پرشور در روز جمعه در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی شرکت کرده و به نامزدهای اصلح که بیش از همه پایبندی و التزام آنها به نظام اسلامی، وصایا حضرت امام خمینی (ره) و منویات مقام معظم رهبری مشهود است، راهی خواهیم داد.

اصحاب رسانه گلستان عنوان کرد: یقین داریم که ملت بزرگ ایران یک بار دیگر حماسه ای بزرگ و به یادماندنی را رقم خواهند زد.