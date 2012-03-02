نوسازی ناوگان اتوبوسهای برقی پایتخت/ احداث خط 5 اتوبوسهای تندرو

پیمان سنندجی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه پیگیریهای لازم برای نوسازی اتوبوسهای برقی انجام شده است گفت: در حال حاضر 64 دستگاه اتوبوس برقی که عمرشان بالای 18 سال است در ناوگان اتوبوسرانی وجود دارد که برای نوسازی 5 دستگاه در بودجه سال 90 اعتباراتی در نظر گرفته شد که متاسفانه خرید ها دچار مشکل شد اما در بودجه سال 91 هم اعتباراتی در این بخش در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: توسعه خطوط اتوبوس برقی به عنوان یک وسیله خوب حمل و نقلی در دستور کار این سازمان است.

احداث BRT در مسیر علم صنعت تا میدان آرژانتین

سنندجی با اشاره به تکمیل خطوط بی آر تی در سال 91 گفت: خط 5 اتوبوسهای تندرو یکی از خطوط مهم شرقی - غربی است که از پایانه علم و صنعت آغاز می شود و تا بزگراه رسالت ادامه دارد .

وی ادامه داد: در سال آینده اتصال خط 2 به خط 4 در دستور کار است همچنین برنامه ریزی های لازم برای احداث خط شمالی بی آر تی پس از عملیات عمرانی پل شهید بابایی انجام می شود .

مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با بیان اینکه از 3 هزار کیلومتر شبکه اتوبوسرانی در پایتخت تنها 3 درصد به خطوط ویژه تعلق دارد گفت: این در حالی است که از 4 میلیون 500 هزار مسافری که روزانه این شبکه جا به جا می کند یک میلیون 800 هزار نفر آن توسط خطوط ویژه جا به جا می شوند.



