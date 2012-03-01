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۱۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۰۷

دلنوشته/

وطنم؛ برای سربلندی ات رای می دهم

وطنم؛ برای سربلندی ات رای می دهم

اسلامشهر - خبرگزاری مهر: مرکبم خون شهیدان است و صفحه کاغذم آسمان جهان. با لبانی تشنه در مقابل یزیدیان زمان رای می دهم، برای سربلندی وطنم همچون کوه می ایستم و رای می دهم.

به گزارش خبرنگار مهر، من از رستم شجاعت را به ارث بردم پس از هفت خان توطئه ها می گذرم و رای می دهم. از کاوه کوبیدن موانع آهنین را آموختم، پس موانع را میکوبم و رای می دهم.

وطنم لیلای من است، برای پا بر جا ماندنش جان می بازم و رای می دهم. با سنگی از صداقت در سنگر بیت المقدس رای می دهم.

من همچون یوسف با بی اعتنایی به وسوسه های دنیایی زلیخاهای فریبنده رای می دهم. من با صلابت تختی در مقابل وعده های پوچ ایستادگی می کنم و رای می دهم.

من با اقتدار گشتاسب اژدهاهای زرین را نابود ساخته و رای می دهم. من فرزند اسلامم مسیر نور خورشید را پیدا می کنم و رای می دهم.

من راه اسفندیار را ادامه خواهم داد و برای انتشار و حفظ دینم رای می دهم.

من آن دست های بلند شده را که می خواهند به مادرم ایران سیلی بزنند می شکنم و رای می دهم. ایران من فرزندان خویش را در راه اسلام فدا کرده است، من همخون آن فرزندانم پس رای می دهم.

من همانند آرش حماسه می آفرینم و رای می دهم. من با نگاه رستم و اسفندیار، کاوه و آرش در پناه ائمه معصومم و به پشتوانه رهبرم دشمنان را کنار زده و رای می دهم.

ایرانی به پا خیز، چشم یک دنیا در انتظار حضور توست.
.......................
نازنین فرضی زاده

کد مطلب 1547436

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