توطئه خطرناک برای تجزیه و ایجاد فتنه مذهبی در سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، "نبیه بری" گفت : لبنان نمی تواند بر تحولات منطقه تاثیر بگذارد، اما ناخواسته از این تحولات تاثیر می پذیرد.

وی افزود: کسانی که از موضع بی طرفی لبنان درباره سوریه انتقاد می کنند اگر خود بر اریکه قدرت تکیه بزنند همین سیاست را اتخاذ خواهند کرد و سیاست ما بی طرفی مثبت است.

بری گفت : آیا تاکنون در جهان عرب، کسی راهکار سیاسی برای بحران سوریه ارائه کرده است؟ همه تلاشها در راستای ایجاد فتنه مذهبی و تجزیه سوریه است و خط مشی لبنان عاقلانه و به نفع اعراب، لبنانی ها و سوری هاست.

رئیس پارلمان لبنان اظهار داشت: کشورهای عربی به قانونی برای مقابله با فتنه های طایفه ای و مذهبی نیاز دارد و قبلا نیز درباره خط سایکس پیکو جدید هشدار داده بودیم.