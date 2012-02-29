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۱۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۷:۳۷

نبیه بری هشدار داد؛

توطئه خطرناک برای تجزیه و ایجاد فتنه مذهبی در سوریه

توطئه خطرناک برای تجزیه و ایجاد فتنه مذهبی در سوریه

رئیس پارلمان لبنان ضمن انتقاد از رویکرد خصمانه برخی کشورها علیه سوریه و صحیح دانستن موضع بیروت، هدف غربی ها و رژیمهای عربی همسو را شعله ور کردن آتش فتنه مذهبی و تجزیه سوریه دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، "نبیه بری" گفت : لبنان نمی تواند بر تحولات منطقه تاثیر بگذارد، اما ناخواسته از این تحولات تاثیر می پذیرد.

وی افزود: کسانی که از موضع بی طرفی لبنان درباره سوریه انتقاد می کنند اگر خود بر اریکه قدرت تکیه بزنند همین سیاست را اتخاذ خواهند کرد و سیاست ما بی طرفی مثبت است.

بری گفت : آیا تاکنون در جهان عرب، کسی راهکار سیاسی برای بحران سوریه ارائه کرده است؟ همه تلاشها در راستای ایجاد فتنه مذهبی و تجزیه سوریه است و خط مشی لبنان عاقلانه و به نفع اعراب، لبنانی ها و سوری هاست.

رئیس پارلمان لبنان اظهار داشت: کشورهای عربی به قانونی برای مقابله با فتنه های طایفه ای و مذهبی نیاز دارد و قبلا نیز درباره خط سایکس پیکو جدید هشدار داده بودیم.

کد مطلب 1547437

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