خاطره ای از احترام رهبری به آیت الله مهدوی/ امضاء جامعتین در لیست دیگری بود کنار می کشیدیم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محسن کازرونی امام جمعه شهر کرج و عضو جبهه متحد اصولگرایان ظهر امروز در همایش بزرگ جبهه متحد اصولگرایان که در شهر ری برگزار شد، گفت: تفکر، تلاش و کوشش و دیانت اگر در هر جامعه، مجلس و حکومتی محقق شود حتما سعادت و سلامت را به همراه خواهد داشت.

کازرونی خاطرنشان کرد: اگر کاندیداها اهل فکر نباشند متمسکان جاهل هستند و این افراد مدیر زندگی خودشان هم نیستند چه برسد به مجلس.

وی در ادامه با اشاره به اینکه متفکر بی تقوا نیز همیشه طعمه خوبی برای دشمنان بوده است، گفت: افرادی که در لیست جبهه متحد اصولگرایان حضور دارند اهل فکر، تلاش و تقوا بوده و خدا را شکر اهل زد و بند و فساد نیستند.

وی همچنین تصریح کرد: جایگاه مجلس در نظر برخی ها تغییر کرده، مجلسی که در دو حوزه تقنین و نظارت نقش اساسی دارد، در ذهن بعضی محلی برای رسیدن آلاف و علوف شده است و اگر مجلس با افراد خدوم، پرتلاش و فکور پر نشود فایده ای ندارد.

کازرونی گفت: مجلسی که می خواهد ریل گذار قوه مجریه باشد شایسته نیست که آلوده به زشتی ها باشد.

وی در ادامه افزود: چه شد که جایگاه مجلس بعد از 30 سال تنزل پیدا کرده است. در این مسیر اولین اشتباه آخرین اشتباه است و در جبهه متحد اصولگرایان متفکرین تلاش کردند، انسان های اهل فکر و تلاش را پیدا کنند.

عضو جبهه متحد اصولگرایان اظهار داشت: همه لیست ها و انسان ها برای ما محترم اند، اما شاهدیم که 2 عالم بزرگ یعنی آیت الله مهدوی کنی و آیت الله یزدی حامیان اصلی لیست جبهه متحد اصولگرایان هستند.

وی در بیان خاطره ای در خصوص احترام ویژه مقام معظم رهبری به آیت الله مهدوی کنی گفت: در یکی از جلسات پنج شنبه های مجلس خبرگان که گاهی اوقات اعضا به خدمت رهبر انقلاب می رسند، بنده شاهد بودم که آیت الله مهدوی کنی که در آن زمان ریاست مجلس خبرگان را به عهده نداشتند، وقتی دیرتر از بقیه اعضا وارد جلسه شدند، مقام معظم رهبری تمام قد به احترام ایشان ایستادند و تا زمانیکه آیت الله مهدوی روی صندلی ننشست رهبری نیز در جایگاه خود ننشستند.

کازرونی خاطرنشان کرد: این احترام ویژه مقام معظم رهبری به ایشان برای من جالب بود و تا به حال چنین صحنه ای را مشاهده نکرده بودم.

امام جمعه کرج گفت: اگر لیست جبهه متحد اصولگرایان پیروز انتخابات باشد یا نباشد چیزی از این دو بزرگوار کم نخواهد شد.

کازرونی تصریح کرد: این دو عالم بزرگ با تمام حیثیت به نمایندگی از جامعتین آمدند و پای لیست جبهه متحد را امضا کردند و بنده قسم می خورم که اگر امضای این دو بزرگوار در پایین لیست دیگری بود، همه ما به احترام ایشان کنار می کشیدیم.

وی در بخش دیگری از صحبت های خود گفت: آیا درست است کسانیکه این قدر احترام در بین مردم و در نظر رهبری دارند اینگونه در فضای سیاسی کشور ودر شب نامه ها با آن ها برخورد شود. این دو عالم بزرگ بر اساس تکلیف آمده اند و خدا هم آنها را کمک خواهد کرد.

امام جمعه کرج افزود: ما مراجع تقلید خود را از طریق این بزرگان انتخاب می کنیم، مراجع تقلیدی که مرز حرام و حلال را تعیین می کنند و تا قیامت برای ما حجت شرعی هستند.

کازرونی اظهار داشت: حال اگر کسی حجت قویتری دارد بیاورد و اگر حجتی نیست نظرات این دو عالم بزرگ را به دیده ملت گزارده و ارج بدهیم.