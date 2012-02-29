حضور هنرمندان در انتخابات باعث دلگرمی مردم می شود

احمد نجفی درباره حضور در انتخابات مجلس شورای اسلامی به خبرنگار مهر گفت: من حتما به همراه خانواده ام در این انتخابات شرکت می کنم. این انتخابات مال خودمان است. امیدوارم مردم و هنرمندان افرادی را انتخاب کنند که اصلح باشند.

وی افزود: امید است افرادی که توسط این آرا به مجلس راه پیدا می کنند کارهای روابطی انجام ندهند و دلسوز مردم و شهری باشند که انها را انتخاب کرده اند. البته نیاز به بازنگری بعضی از قوانین است که باید به روز شوند. مردم باید اینبار دقت کنند تا انتخابی درست صورت بگیرد.

نجفی تاکید کرد:شرایط در خارج از کشور به صورت ظالمانه به ما تحمیل شده است و ملت ما 33 سال استقامت کردند. مردم و هنرمندان با حضور پرشور خود در این دوره انتخابات می توانند نشانه ای از این استقامت باشند.

وی در پایان گفت: هنرمند و غیرهنرمند باید در این انتخابات شرکت کند. همه باید حضور یابیم و انتخاب درست را انجام دهیم. سال مهمی است و حضور هنرمندان در این عرصه موثر و باعث دلگرمی مردم شود.