انتخاب اشتباه امروز سرزنش نسل فردا را رقم می زند

ناصر صفار در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص ویژگی های نماینده اصلح و اهمیت انتخابی آگاهانه از انتخابات به عنوان فرصتی یاد کرد که در اختیارمان قرار گرفته و باید با انتخابی اصلح و با پشتیبانی عقل و آگاهی، آزادانه در تعیین سرنوشت خود دخالت کنیم.

وی اظهار داشت: در هر انتخابی افراد به دنبال بهترینها هستند و نوع انتخابها انعکاسی از روحیات، افکار و خواسته های افراد است که بر این اساس تصمیم گیری می کنند.

صفار افزود: انتخابات مجلس انتخابی بزرگتر و با ابعادی پیچیده تر است و در گروه انتخابهای عمومی قرار می گیرد که در سرنوشت ما تایثر گذار است؛ به همین سبب باید با دقتی مضاعف به آن نگریست.

وی توانمندی، قدرت تجزیه و تحلیل بالا وآگاهی از مسائل کشور و جهان را از ویژگی های نماینده خوب و و دلسوز برشمرد و افزود: برخورداری از این شاخصه ها در ارائه راهکارهای به موقع تاثیر به سزایی دارد.

به نسلهای فردا پاسخگو خواهیم بود

مدیرکل صدا و سیمای استان البرز انتخاب آگاهانه و درست امروز را در سرنوشت نسل فردا تاثیر گذار ارزیابی کرد و تصریح کرد: انتخاب امروز نه تنها سرنوشت کنونی ما را تعیین می کند بلکه در زندگی و آینده نسل فردا هم نقش عمده ای دارد؛ از همین روی است که در صورت انتخاب غلط در مقابل نسل فردا پاسخگو خواهیم بود.

وی هشدار داد: کاری نکینم که با انتخاب اشتباه و فرستادن نماینده ای ناآگاه و ناآشنا، سرزنش فرزندانمان را به جان بخریم.

صفار برخورداری از بینشی بسیارعمیق را از ویژگی های اصلی نماینده برشمرد و تصریح کرد: نماینده باید نسبت به جامعه ایرانی و جامعه جهانی بینشی بسیار عمیق داشته باشد.

البرز نماینده ای با قدرت چانه زنی بالا نیاز دارد

وی شناخت لازم از مسائل سیاسی و قدرت چانه زنی بالا را از دیگر ویژگی های نماینده اصلح برشمرد تا با پشتوانه ای محکم بتواند قانونها را تصویب کند.

صفار افزود: نماینده ای که نتواند از حقوق مردم حوزه انتخابیه اش دفاع کند، نمی تواند نماینده شایسته ای برای مردم باشد.

در انتخابات قصد معامله کردن نداریم

صفار بر دخالت ندادن رابطه ها و کنار گذاشتن منافع شخصی در انتخاب نماینده تاکید و تصریح کرد: با انتخاب نماینده، قصد معامله گری که نداریم؛ چرا که این افراد آینده و سرنوشت ما را رقم می زنند.

مدیرکل صدا و سیمای استان البرز همچنین به کاندیداها توصیه کرد وعده های خارج از اختیارات قانونی ندهند و تصریح کرد: وظایف اجرایی را دستگاههای دیگر انجام می دهند.