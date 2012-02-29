هفت مدیر در خراسان رضوی عزل شدند/ تشکیل ده پرونده تخلف انتخاباتی

به گزارش خبرنگار مهر، امیر مرتضوی ظهر چهارشنبه در نشست با اعضای کمیته انتخابات کارگروه رسانه و مطبوعات شورای پیشگیری از جرم خراسان رضوی گفت: پنج پرونده مربوط به تخلفات این افراد که اغلب روسا و معاونین ادارات دولتی بوده اند، رسیدگی شده و پرونده دو نفر از آنها هم کانون در درست بررسی است.

ده پرونده تخلف در خراسان رضوی تشکیل شده است

معاون امور اجتماعی دادگستری خراسان رضوی از تشکیل ده پرونده تخلف انتخاباتی در استان خبر داد و افزود: این پرونده ها درباره جرائم انتخاباتی کاندیداها، روسای ستادهای و برخی هواداران کاندیداهای مجلس است.

مرتضوی افزود: پرونده روسای ستادها و هواداران کاندیداها هم اکنون بررسی شده و قرار قانونی هم صادر شده است.

وی با اشاره به یکی از این پرونده ها اظهارکرد: در مشهد دو نامزد نمایندگی در مجلس به بحث های تخریبی علیه یکدیگر پرداخته اند که در حال بررسی است و به محض دستیابی به نتیجه، اقدامات قانونی لازم انجام می شود.

معاون امور اجتماعی دادگستری خراسان رضوی افزود: رسیدگی به جرائم نمایندگان متخلف به دلیل منع قانونی بعد از تمام شدن انتخابات انجام می شود.

مرتضوی بیان کرد: برپایی کاروان های شادی در شهرهای خواف، رشتخوار، طرقبه شاندیز و چناران، فریمان و سرخس از تخلفات گزارش در شهرستان های استان بوده است.

وی جرائم تبلیغاتی در فضای مجازی، نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی افترا و تخریب رقبا را از مصادیق جرم های انتخاباتی برشمرد و افزود: در روز انتخابات سه قاضی ویژه و یک قاضی دادگاه در مشهد به جرائم تخلفاتی و امنیتی می پردازند و در هر یک از شهرستان ها نیز یک قاضی دادسرا و قاضی دادگاه برای رسیدگی به تخلفات حضور دارند.

سعی شده تفسیر از قانون انتخابات سختگیرانه نباشد

معاون امور اجتماعی دادگستری خراسان رضوی بیان کرد: رویکرد دستگاه قضایی در انتخابات در کنار رعایت قانون پیشگیری حداکثری و برخورد حداقلی است.

مرتضوی افزود: دستگاه قضایی برای تبلیغات انتخاباتی هر جا قانون ابهام داشته و یا سکوت کرده سخت گیری نکرده، به عنوان مثال نصب بنر در محل ستادهای انتخابات بلامانع است ولی مشخص نیست که این مربوط به داخل ستاد است یا پیرامون این محیط را نیز شامل می شود که در این گونه موارد سعی شده تفسیر از قانون سختگیرانه نباشد.

فرهنگ تبلیغات در خراسان رضوی عوض شده است

معاون امور اجتماعی دادگستری خراسان رضوی با اشاره به اینکه فرهنگ تبلیغات و اطلاع رسانی کاندیداها در استان عوض شده اظهارکرد: تبلیغات با فرهنگ سازی های انجام شده تغییر کرده و به مناظره نمایندگان، میزگرد های مطبوعاتی و برگزاری جلسات و پرسش و پاسخ مردمی تبدیل شده است.

وی با تذکر به نامزدهای انتخابات در این باره که مردم وعده وعیدها را رصد می کنند اظهارکرد: شعارهای تبلیغاتی که امکان تحقق آنها وجود ندارد بعد از انتخاب به صورت مطالبه عمومی در می آید و نمایندگان باید پاسخگو باشند.

معادلات دشمنان با هوشیاری رسانه ها و بصیرت مردم خنثی شده است

وی با بیان حساسیت و ضرورت برگزاری پرشور این دوره از انتخابات بعد از جریان فتنه 88 اظهارکرد: دشمن بعد از ناکام ماندن فتنه در ایران، برای راهپیمایی 22 بهمن سال جاری و انتخابات این دوره از مجلس برنامه داشت که هدف گذاری های آنها برای کمرنگ حضور مردم و القاء حس نا امیدی و یاس در اقشار مختلف جامعه و ناکارآمد نشان دادن مسئولان نظام تا به حال موفق نبوده است.

معاون امور اجتماعی دادگستری خراسان رضوی بیان کرد: دشمن درصدد است تا با شایع کردن احتمال تقلب و تخلف در انتخابات این دوره از مجلس سناریویی را با کمک برخی از افراد جریان فتنه دنبال کند که معادلات دشمنان تا کنون با هوشیاری اصحاب رسانه و بصیرت مردم خنثی شده است.

معاون امور اجتماعی دادگستری خراسان رضوی با اعلام اینکه فعالیت معاندان در روزهای پایانی برای کمرنگ کردن حضور مردم در انتخابات تشدید شده است، افزود: تخریب کاندیداها، انتصاب نامزدهای مجلس و یا روسای ستادهای انتخاباتی به برخی جریانها از برنامه هایی است که در این روزها توسط دشمنان دنبال می شود.

مرتضوی با بیان اینکه دشمنان روند انتخابات در شهرهای بزرگ را پیگیری کرده ولی بیشتر سرمایه گذاری خود را در شهرهای کوچک انجام داده اند افزود: تمامی فعالیت معاندان در سطح استان و در فضای مجازی رصد می شود.

برخی کاندیداها اهداف دیگری را از شعارهای انتخاباتی دنبال می کنند

معاون امور اجتماعی دادگستری خراسان رضوی افزود: نامزدهای مجلس در این استان در این دوره از انتخابات شعارهای ولایت، عدالت، صداقت، قانون مداری را سر لوحه تبلیغات خود قرار داده اند.

مرتضوی افزود: برخی نامزدهای انتخاباتی در پشت این شعارها اهداف خویش را دنبال می کنند در حالی که کسی که خودش را حامی ولایت می داند باید فرمایشات ولایت را رعایت کند.

وی تاکید کرد: اگر فرمایشات رهبری در باب انتخابات به صورت کامل رعایت می شد شاهد برخی بد اخلاقی های سیاسی نبودیم.

مرتضوی بیان داد: دادن شعارهای غیر عملی به مردم، برگزاری مجالس و دادن وعده پست های دولتی به برخی افراد در صورت حمایت شدن از طرف آنها بعد از تصدی نمایندگی، ارسال پیامک و تخریب رقبای انتخاباتی در فضای مجازی، بی احترامی به دیگر کاندیداها در جلسات سخنرانی و به راه انداختن کاروان های شادی در برخی شهرستان ها تخلفاتی است که تاکنون اتفاق افتاده است.

معاون امور اجتماعی دادگستری خراسان رضوی با یادآوری اینکه قوانینی که در حال حاضر در کشور اجرا می شود قبلا توسط همین نمایندگان تصویب شده تصریح کرد: نامزدهای انتخاباتی که قرار است فردا در مسند قانونگذاری بنشینند باید خود را ملزم به قانون و اجرای درست آن بدانند و هواداران و روسای ستادهای انتخاباتی خود را نیز از اینگونه بد اخلاقی های سیاسی دور نگه دارند.

وی افزود: برخی کاندیداهایی که برای اولین بار در انتخابات شرکت کرده اند برای اینکه فرصت تبلیغی نامزدهایی را که قبلا نماینده بوده اند نداشته اند اقدامات تبلیغی که تخلف محسوب می شود انجام داده اند.

نامزدهای فاقد کارنامه قابل قبول دست به تخریب دیگران می زنند

معاون امور اجتماعی دادگستری خراسان رضوی ادامه داد: این تخلفات برای این اتفاق افتاده که نامزدهای بار اولی مشاهده می کنند نمایندگان دور قبلی با ارائه عملکرد خود در نشست ها و دادن برخی وعده ها به مردم و مسئولین در مجالسی که به واسطه نمایندگی به آنها دعوت می شوند فرصت بیشتری برای حضور در مجامع مردمی و همراهی مسئولین با خود را دارند.

وی افزود: برخی نامزدها نیز چون کارنامه قابل ارائه ای ندارند به جای معرفی خود و برنامه هایشان دست به نقد سیاست های دولت و تخریب دیگر کاندیداها می زنند که خلاف اخلاق انتخاباتی است.

معاون امور اجتماعی دادگستری خراسان رضوی ضمن تقدیر از فعالیت کمیته انتخابات و کارگروه رسانه و مطبوعات استان در اطلاع رسانی و آگاهسازی مردم گفت: ستاد پیشگیری از جرائم انتخاباتی آذرماه سال جاری در سراسر کشور شکل گرفت، در حالی که در این استان این ستاد از اردیبهشت ماه کار خود را آغاز کرده بود.

وی اظهارکرد: تاکنون 145توسط کارگروه و ستاد درباره پیشگیری از جرائم انتخاباتی در این استان برگزارشده است که بیش از 600 مصوبه داشته که مصوبات آن در قالب اقدامات پیشگیرانه فرهنگی، اجتماعی و آگاه سازی و همچنین امنیتی و انتظامی بوده است.