کاندیداها به شعارهایی که می دهند پایبند باشند

اکبریمبارکه درباره تأثیراتی که مجلس و انتخابات مجلس میتواند بر عرصه فرهنگ و هنری داشته باشد به خبرنگار مهر گفت: نکته مهم این است که متأسفانه جامعه هنری در عرصه انتخابات نمایندهای ندارد. حضور نمایندهای از جامعه هنری و هنرمندان در عرصه انتخابات مجلس شورای اسلامی میتوانست برای عرصههای هنری بهتر باشد.
این بازیگر عرصه سینما و تئاتر تأکید کرد: به دلیل نبود نمایندهای از جامعه هنری باید نسبت به شناختی که از نمایندگان داریم وارد عمل شویم. البته همه کسانی که قصد حضور در مجلس شورای اسلامی را دارند از تلاش و فعالیت برای مردم جامعه صحبت میکنند ولی برخی از آنها این حرفها را عملی نمیکنند.
وی یادآور شد: این روزها دیگر حضور هنرمندان و ورزشکاران در انتخابات نمیتواند انگیزه مردم برای حضور در این رویداد مهم سیاسی باشد زیرا مردم دیگر ضرورت حضور در انتخابات را حس کردهاند و جلوتر از دیگران در این عرصهها حضور پیدا میکنند.
کریم اکبریمبارکه معتقد است در انتخابات مجلس شورای اسلامی نیاز است نمایندهای از جامعه هنری نیز حضور داشته باشد.
اکبریمبارکه درباره تأثیراتی که مجلس و انتخابات مجلس میتواند بر عرصه فرهنگ و هنری داشته باشد به خبرنگار مهر گفت: نکته مهم این است که متأسفانه جامعه هنری در عرصه انتخابات نمایندهای ندارد. حضور نمایندهای از جامعه هنری و هنرمندان در عرصه انتخابات مجلس شورای اسلامی میتوانست برای عرصههای هنری بهتر باشد.
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