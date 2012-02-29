برگزیدکان جشنواره الست در گنبدکاووس معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، این جشنواره عصر چهارشنبه با حضور نویسندگان و هنرمندان استان در تالار فرهنگی و هنری گنبد کاووس پایان یافت.

در این جشنواره در بخش بزرگسال، امیر آخوندی از گنبدکاووس، مژگان یادگاری از گنبد دوم، فرخنده رضا پور از گرگان سوم شدند.

در این بخش از حسین عبدی و اسفندیار قرنجیک تقدیر شد.

در بخش کودک نیز از رضا صادقلو، محمدصادق پورپنجکه، محمدبای، فاطمه وزیری و سمانه جلالی تقدیر شد.

همچنین در بخش مهمان، سارا بیاندوند از لرستان، محسن نعمت الهی از فارس، لیلا نواحی از کردستان اول تا سوم شدند.

در این بخش، دانیال قندی از تهران و طیبه حمیدی نور از همدان تقدیر شدند.

211 اثر از گلستان و سایر استانهای کشور به این جشنواره ارسال شد.