فاطمی نسب سرپرست فدراسیون ناشنوایان، پیوند اعضا و بیماران خاص شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری ورزش و جوانان، محمد عباسی در حکمی سید محمدباقر فاطمی نسب را به عنوان سرپرست فدراسیون ورزش های ناشنوایان، پیوند اعضاءو بیماران خاص جمهوری اسلامی ایران منصوب کرد. در حکم وزیر ورزش و جوانان به فاطمی نسب آمده است:

« نظر به تعهد و تجربه و به استناد اختیارات ذیل ماده ۱۰ اساسنامه فدراسیونهای ورزشی، جنابعالی را به موجب این ابلاغ به عنوان سرپرست فدراسیون ناشنوایان، پیوند اعضاء و بیماران خاص جمهوری اسلامی ایران منصوب می نمایم. لازم است با هماهنگی معاون ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ضمن انجام امور محوله، حداکثر ظرف مدت شش ماه نسبت به فراهم نمودن مقدمات و برگزاری انتخاب رییس فدراسیون اقدام فرمایید. توفیق روز افزون شما را از خداوند متعال خواستارم.»