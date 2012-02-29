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۱۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۶:۴۶

پس از ادغام دو فدراسیون ؛

فاطمی نسب سرپرست فدراسیون ناشنوایان، پیوند اعضا و بیماران خاص شد

فاطمی نسب سرپرست فدراسیون ناشنوایان، پیوند اعضا و بیماران خاص شد

با ادغام دو فدراسیون، وزیر ورزش و جوانان سیدباقر فاطمی نسب را به عنوان سرپرست فدراسیون ناشنوایان، پیوند اعضا و بیماران خاص منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری ورزش و جوانان، محمد عباسی در حکمی سید محمدباقر فاطمی نسب را به عنوان سرپرست فدراسیون ورزش های ناشنوایان، پیوند اعضاءو بیماران خاص جمهوری اسلامی ایران منصوب کرد. در حکم وزیر ورزش و جوانان به فاطمی نسب آمده است:

« نظر به تعهد و تجربه و به استناد اختیارات ذیل ماده ۱۰ اساسنامه فدراسیونهای ورزشی، جنابعالی را به موجب این ابلاغ به عنوان سرپرست فدراسیون ناشنوایان، پیوند اعضاء و بیماران خاص جمهوری اسلامی ایران منصوب می نمایم. لازم است با هماهنگی معاون ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ضمن انجام امور محوله، حداکثر ظرف مدت شش ماه نسبت به فراهم نمودن مقدمات و برگزاری انتخاب رییس فدراسیون اقدام فرمایید. توفیق روز افزون شما را از خداوند متعال خواستارم.»

لازم به ذکر است پیش از این فدراسیون ناشنوایان به ریاست کاظم نظم ده و فدراسیون پیوند اعضا و بیماران خاص به ریاست فاطمی نسب، به طور جداگانه فعالیت می کردند.
کد مطلب 1547448

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