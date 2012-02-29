حضور گسترده مردم در انتخابات حمایت از آرمان های انقلاب است

حجت الاسلام سید علی حسینی پوردر گفتگو با خبرنگار مهر دراراک افزود: حضور گسترده مردم در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی به دلیل اهمیت و حساسیت بالایی که در این مقطع زمانی دارد نشانه ی بارزی از حمایت و پیروی ملت ازآرمانهای انقلاب و امام و ولایت فقیه است.

وی تاکید کرد: مردم با حضور پرشور وبا شکوه خود درانتخابات 12 اسفند ماه، بی اثربودن تحریم ها و تهدیدهای دشمنان علیه کشور را به اثبات می رسانند.

مدیر حوزه های علمیه استان مرکزی تاکید کرد: دشمن با اعمال تحریم ها و تهدیدهای فراوان سعی در کاهش حضور حداکثری مردم در انتخابات را دارد ولی مشارکت و اراده بیش از پیش مردم برای حضور حداکثری در انتخابات 12 اسفند فشارهای وارده از سوی دشمنان را بی اثر اعلام می دارد.

وی با اشاره به اینکه حضور گسترده در 12 اسفند ماه جاری پای صندوق های اخذ رای وظیفه ملی و دینی و تکلیف شرعی است، اضافه کرد: همراهی ملت با جمهوری اسلامی در این انتخابات ، مردم سالاری دینی را درانتخابات به جهانیان ثابت می کند.