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۱۶ بهمن ۱۳۸۳، ۱۱:۲۳

مدير كل حراست دانشگاه تهران در گفت و گو با "مهر" عنوان كرد :

خدمات حراست و انتظامات دانشگاه به نمايش گذاشته مي شود

مدير كل حراست دانشگاه تهران گفت : نمايشگاه به سوي فناوري دانشگاه تهران به همت اداره كل حراست و اداره كل انتظامات دانشگاه تهران هفدهم بهمن در كتابخانه مركزي دانشگاه تهران برگزار مي شود.

مهندس سليمي گفت و گو با خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر" گفت : با توجه به اينكه واحد انتظامات قديمي ترين واحد تهران است، تصميم گرفته شد تا خدمات اداره انتظامات و حراست دانشگاه تهران در نمايشگاهي عرضه شود.

وي افزود : هدف از برگزاري نمايشگاه به سوي فناوري معرفي سيستم هاي الكترونيكي جايگزين نيروي انساني براي حفاظت از محيط ها، اطلاع رساني و آشناسازي متخصصان و مديران با اين سيستم، ايجاد ارتباط بين شركت هاي ذي ربط و موسسات متقاضي استفاده كننده از اين امكانات است.

مدير كل حراست دانشگاه تهران يادآور شد : سه روز اول اين نمايشگاه ويژه مديران برگزار مي شود كه در اين سه روز جلسات سخنراني و كارگاه هاي آموزشي برگزار مي شود. . دو روز نيز براي بازديد دانشجويان در نظر گرفته شده است تا دانشجويان با سيستم هاي الكترونيكي جايگزين نيروي انساني آشنا شوند و از رفع سوء تفاهمات احتمالي از وجود اين سيستم ها جلوگيري شود. 

وي افزود : نمايشگاه به سوي فناوري توسط واحد حراست و انتظامات دانشگاه تهران و با پشتيباني اجرايي حراست وزارت علوم، تحقيقات و فناوري برگزار مي شود. همچنين شركت نوآوران تهران مشاور اجرايي اين نمايشگاه مي باشد.

کد مطلب 154745

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