به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد رضا عسگری بعد از ظهر چهارشنبه در کنگره امام زمان(عج) که در سالن آمفی تئاتر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز برگزار شد، با اشاره به اینکه استارت برگزاری این کنگره از مهر ماه سال جاری کلید خورد، اظهار داشت: هدف از برگزاری کنگره امام عصر(عج) توسعه فرهنگ مهدویت در جامعه بود.



وی با بیان اینکه تلاش شد کنگره در سه سطح و موضوع بر اساس نیاز جامعه برگزار شود، اضافه کرد: خروجی و نتیجه بسیار پر بار کنگره یکی از اهداف ما بود که به منظور توسعه فرهنگ مهدویت در جامعه باشد و فقط به دنبال برگزاری چنین کنگره نبوده ایم.



مسئول دبیرخانه کنگره علمی امام عصر(عج) گفت: در حدود 120 مقاله به ما رسید که مهلت ارسال آثار ارسال مقالات نیز تمدید شد و سرانجام 9 مقاله در سه حوزه به عنوان مقاله برتر شناخته شدند.



حجت الاسلام عسگری ادامه داد: پنج داور قضاوت این مقالات را بر عهده داشتند که داوران از بنیاد مهدویت استان قم انتخاب شده بودند که این بنیاد تجربه چهار کنگره علمی را دارد.



مسئول دبیرخانه کنگره علمی امام عصر(عج) اظهار داشت: در این کنگره به تمام شرکت کنندگان تندیس و لوح تقدیر اعطا خواهیم شد.



وی افزود: آخرین مهلت دریافت مقالات 23 بهمن سال جاری بود که به دلیل محدودیت زمانی نتوانستیم برخی از مقالات را قبول کنیم و انشاالله در کنگره های آینده شاهد کنگره با فرصت زمانی یشتر و مقالات قوی تر باشیم.