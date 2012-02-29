اهالی هنر باید در خانه ملت سهم داشته باشند

حبیب اسماعیلی بازیگر خوش سابقه سینمای ایران که تازه ترین بازی خود را در فیلم " آزاد راه" ارائه کرده است ضمن بیان این مطلب با اشاره به ضرورت حضور سینماگران در انتخابات در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت : حضور در هر انتخابات علاوه بر اینکه تعیین کننده سرنوشت یک ملت است، به اعتقادمن به نوعی تعیین کننده فعالیت صنوف مختلف درعرصه های گوناگون اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است.

وی در ادامه افزود : اما از آنجا که سینما وهنرنمایش تاثیرگذاری بیشتری برافکار واندیشه های عامه مردم دارد به همان نسبت هم نوع حضور هنرمندان در انتخابات و تعیین افراد با صلاحیت در کمیسیون فرهنگی بر پیکره هنر صنعت سینما تاثیرگذار است چراکه تجربه نشان داده تعداد انگشت شماری از اهالی هنر ویا حداقل کسانی که شناخت کافی نسبت به مقوله هنر دارند در کمسیون فرهنگی حضور داشته اند.

این بازیگر در ادامه افزود : به اعتقادمن حضور هنرمندان درانتخابات علاوه براینکه فرد اصلح خود در حوزه هنر راهی مجلس می کنند ، به نوعی ضامن سرنوشت هنری خود نیز هستند . در واقع بودجه هایی که در اختیار هنرمندان قرار می گیرد در جهت اعتلای هنر ایران موثر است .

حبیب اسماعیلی در پایان افزود: خانه ملت متعلق به گروه، جناح و دسته خاصی نیست و همه مردم به خصوص اهالی هنر باید در خانه خود سهمی داشته باشند.