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۱۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۸:۵۷

کیخا:

سیستان آماده برگزاری انتخاباتی گسترده و باشکوه است

سیستان آماده برگزاری انتخاباتی گسترده و باشکوه است

زابل - خبرگزاری مهر: فرماندار زابل گفت: تمامی تمهیدات لازم برای حضور گسترده و باشکوه مردم در پای صندوق ‌های اخذ رای در این شهرستان فراهم شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین کیخا ظهر چهارشنبه در جلسه توجیهی نمایندگان فرماندار و کاربران شعب اخذ رای اظهار داشت: با هماهنگی‌ های صورت گرفته توسط هئیت ‌های اجرایی و نظارت و بازرسی بستر مناسب برای برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در این شهرستان در فضایی سالم مهیا است.

وی گفت: 11 نفر در سیستان برای دو کرسی مجلس رقابت می کنند.

وی افزود: 269 شعبه اخذ رای برای حوزه انتخابیه زابل، زهک و هیرمند پیش ‌بینی شده که از این تعداد 101 شعبه ثابت و 168 شعبه سیار است.

فرماندار زابل بیان داشت: پنج هزار و 500 نفر در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه این شهرستان فعالیت دارند.

وی گفت: به همراه داشتن شناسنامه و کارت ملی برای رای دادن لازم و ضروری است.

وی افزود: تاکنون هیچگونه تخلفی در تبلیغات کاندیداها در این حوزه انتخابیه مشاهده نشده است.

کیخا اظهار داشت: در روز انتخابات، آوردن تلفن همراه توسط نمایندگان کاندیدها در شعب اخذ رای ممنوع است.

وی گفت: عوامل اجرایی نیز در روز انتخابات از حمایت کاندیداهای خاص در پای صندوق ‌های رای خودداری کنند.

وی افزود: مردم سیستان با حضور گسترده خود در روز 12 اسفند ماه برگ زرین دیگری را در تاریخ این منطقه ثبت خواهند کرد.

کد مطلب 1547453

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