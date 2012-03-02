فرزاد فربد درباره ترجمه‌های جدیدش به خبرنگار مهر گفت: «مترسک و خدمتکارش» عنوان رمانی از فیلیپ پولمن است که در ژانر فانتزی برای کودکان نوشته شده است.

وی ادامه داد: این کتاب 224 صفحه‌ای اوایل سال 2000 چاپ شده است و این نخستین ترجمه آن به فارسی خواهد بود که به زودی توسط انتشارات کتاب پنجره منتشر می‌شود.

این مترجم که تاکنون آثار زیادی از پولمن را به فارسی برگردانده است، بیان کرد: یک مجموعه 5 جلدی و یک مجموعه 2 جلدی که در ارتباط با مجموعه پنج جلدی است نیز از پولمن ترجمه کرده‌ام که تاکنون مجموعه پنج جلدی به چاپ رسیده و از دو جلد مجموعه دیگر یکی مجوز گرفته و دیگری هنوز به ارشاد نرفته است.

مترجم «پرونده گاو دزد نیمه شب» افزود: پولمن آثاری در ژانرهای مختلف از فانتزی، داستان‌های پریان و رئال دارد و من سعی دارم همه آثار این نویسنده که تاکنون نوشته و منتشر کرده است به فارسی ترجمه کنم.

فربد در پایان از دیگر اثر ترجمه‌ایش اینگونه خبر داد: از مجموعه «هنک و سگ گاوچران» نوشته جان. آر. اریکسون که تاکنون 20 جلد آن منتشر شده است، 2 جلد دیگر هم ترجمه شده و انتشارات کتاب پنجره به چاپ خواهد رساند.