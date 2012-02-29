هیچ گونه تخلفی از جانب نامزدها در زنجان اتفاق نیفتاده است

محمد رئوفی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر ، فضای انتخاباتی در استان و شهرستان را بسیار خوب عنوان کرد و افزود :تا به امروز فضای تبلیغاتی استان رفتار و رقابت سالم بین کاندیداها در سطح استان وجود دارد .

وی اظهار داشت : یک تعامل بسیار خوب و صمیمانه بین هواداران و ستادهای انتخاباتی کاندیدا و شور و نشاط سالمی در سطح استان وجود دارد که این امر نشان دهنده یک حضور و مشارکت گسترده مردم در صحنه انتخاباتی است .

استاندار زنجان تاکید کرد :بعد از ممنوعیت تبلیغات در چار چوب قانون باید کاندیداها، هواداران و ستادها در راستای چار چوب تبلیغاتی عمل کنند .

رئوفی نژاد گفت: در زمان منع تبلیغات تا روز رای گیری با توجه به قانونی که وظایف را مشخص کرده هم نامزدها، هواداران و ستادها نظم و رعایت قانون و شئونات قانونی را رعایت کنند .

وی تاکید کرد: اجرای درست قانون از طرف نامزدها و هواداران باعث می شود که مردم با آرامش خاطر پای صندوقهای رای بروند و به نامزد مورد نظر خود رای بدهند .

استاندار زنجان افزود: مردم با حضور خود در پای صندوقهای رای به وظیفه خطیر خود عمل می کنند و همدلی و یکپارچگی خود را به دشمن نشان می دهند.

رئوفی نژاد در ادامه یاد آور شد: تا پایان شمارش آراء و اعلام نتایج باید به وظایفی که در حیطه کار دستگاههای اجرایی، امنیتی ، سیاسی، انتظامی ، اجرایی و بازرسی است عمل کنند .

وی گفت : وظایف دستگاهها تعریف شده است و باید در چار چوب انتخابات تا پایان مراحل انتخاباتی در راستای برگزاری سالم و امن تلاش مضاعف را در دستور کار قرار دهند .

رئوفی نژاد گفت : برگزاری انتخابات سالم پیشگیری ازسوء استفاده از فضای انتخاباتی است که در این راستا باید نظارت و بازرسی لازم در دستور کار قرار گیرد .