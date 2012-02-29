کتاب سرآغاز عکاسی در قزوین به چاپ دوم رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب در چهار فصل تنظیم شده است که فصل اول به پیشینه عکاسی در قزوین اختصاص دارد.



بر اساس این تحقیق، نخستین عکس در تاریخ عکاسی در قزوین، توسط لوئیجی مونتابونه عکاس ایتالیایی در سال 1241 خورشیدی گرفته شده است.



در ادامه این فصل چهار نمونه از عکس های مونتابونه از قزوین به چاپ رسیده که اصل این عکسها در هلند، ایتالیا و آلبوم خانه کاخ گلستان نگهداری می شود.



فصل دوم به زندگی نامه و نمونه عکسهای عکاسان اولیه و قدیمی قزوین همچون امجد الوزاره، صارم لشکر، محمد همرنگ، عین السلطنه، اسماعیل امیرشاهی، سیدعلی بحرانی، آندره، گاراگین سیمونیان اختصاص دارد.



فصل سوم در برگیرنده عکسهایی قدیمی از بناهای تاریخی قزوین است که توسط عکاسانی نظیر آنتوان سوریوگین، آقایانس، دمورگان و تعدادی دیگر از عکاسان ناشناس گرفته شده است.



فصل چهارم مشتمل بر عکسهایی از رجال و خاندان های قزوینی در دوره قاجار و اوایل عصر پهلوی است که به جز چهار مورد، عکاسان آنها شناخته شده نیست.



این کتاب از لحاظ معماری، میراث فرهنگی، آداب و رسوم و مردم شناسی، یک مرجع مهم و ماندگار برای معرفی شهر تاریخی و فرهنگی قزوین محسوب می شود.



کتاب سرآغاز عکاسی در قزوین، با مبلغ هشت هزار و 500 تومان در کتابفروشی ها در دسترس علاقه مندان است.