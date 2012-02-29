مجتمع فرهنگی ورزشی معلولین کشور در هرمزگان احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم عزیزی عصر چهارشنبه در دیدار با رئیس سازمان بهزیستی کشور پیشنهاد کرد: با توجه به پتانسیل های بالای گردشگری در استان هرمزگان می توان مجتمعی عظیم را با کاربری فرهنگی ورزشی جهت معلولین کشور در استان احداث کرد که کاری ماندگار برای قشر معلول کشور خواهد بود.

وی اضافه کرد: با اینکه واگذاری زمین در امتداد ساحل دریا به موارد خاص و ویژه صورت می گیرد اما آمادگی داریم برای این کار که منفعت آن متوجه قشر عزیز معلولین می شود زمین مورد نیاز را واگذار کنیم.

وی گفت: باید مجموعه ای تعبیه شو دکه معلولین سراسر کشور بتوانند در قالب اردو به این مجتمع سفر کرده و خاطره ای خوش را با روحیه ای با نشاط به سوغات ببرند.

استاندار هرمزگان بر توجه کافی به نشاط جامعه معلولین تاکید کرد و بیان داشت: محدودیت های جسمی و حرکتی موجب افسردگی و منزوی بودن معلولین می شود که می بایست در کنار تامین نیاز های ابزاری به تقویت روحیه این جامعه توجه ویژه کرد.

عزیزی ابراز داشت: استان هرمزگان هر چه در توان دارد بریا بهزیستی و معلولین دریغ نمی کند و حقیقتا این مجموعه سزاوار چنین توجهی نیز است.

همایون هاشمی، رئیس بهزیستی کشور در این دیدار با تقدیر از حمایتهای استاندار هرمزگان و شناخت برنامه ها و فعالیت های بهزیستی هرمزگان ، با اشاره به اجرای فعالیت های چشم گیر در حوزه بهزیستی در دولت نهم و دهم و آمار بالای احداث مسکن مددجویی و تحویل آن به مددجویان، با توجه به مشکل سهم آورده مددجویان بهزیستی هرمزگان بیان کرد: که برای رفع مشکل مسکن جامعه هدف بهزیستی در استان هرمزگان پنج میلیون تومان به ازای هر خانوار مساعدت از سوی بهزیستی کشور دریافت نمایند و مابقی سهم آورده ازاداره کل مسکن و شهرسازی از محل یارانه های مسکن ویژه مددجویان تحت پوشش بهزیستی پرداخت شود.

هاشمی در ادامه به پاره ای از عملکرد بهزیستی کشور در خصوص رفع نیازها و امکانات مددجویان پرداخت و در راستای کاهش آسیب های اجتماعی در سطح کشور به توسعه اورژانس اجتماعی توسعه کمی در شهرهای بالای 50 هزار نفر و توانایی در اجرای بیمه اجتماعی 55 هزار نفر زن سرپرست خانوار و پوشش بیمه اجتماعی آنان اشاره کرد.

رئیس سازمان بهزیستی کشور، در خصوص رفاه و آسایش سالمندان و معلولان خواستار در نظر گرفتن مجموعه ای فرهنگی در راستای ایجاد روحیه نشاط درسالمندان و انجام فعالیت های ورزشی و فرهنگی و بازگشت به محیط خانواده پس از یک روز شد.

هاشمی از پرداخت یکسال بیمه کارکنان داوطلب با سابقه کار 16-5 سال، اختصاص یک ماه عیدی اضافه به مددجویان بهزیستی هرمزگان و گسترش اورژانس اجتماعی در سطح استان خبر داد.