گرمی برترین شهر سیاسی ایران/ بلوغ رسانه های مجازی در انتخابات

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی و تجزیه و تحلیل رسانه های مجازی شهرستان گرمی نشان می دهد که شرایط و فعالیتهای این رسانه های نوظهور به خصوص در این ایام انتخاباتی تر از سایتها و رسانه های مجازی سایر حوزه های انتخابیه استان اردبیل بوده و تاثیرات شگرفی در معادلات این حوزه انتخابیه دارند.

به عقیده کارشناسان سیاسی فعالیتهای انتخاباتی سایتهای مجازی شهرستان گرمی که با مشخص شدن اسامی قطعی نامزدهای نهمین دوره مجلس شورای اسلامی وارد فاز جدیدی شد، طی یک هفته اخیر کمتر حرکت انتخاباتی در این شهر و بخشها و روستاهای اطراف آن از چشم مدیران سایتها و وبلاگها به دور ماند.

این پسر در چند جبهه می جنگد، خبر از جان بر کفان، برخی از نامزدهای انتخاباتی زیر کدام پرچم سینه می زنند، عدم وجود فرهنگ مطالبه حقوق از سوی مردم، گرمی و انتخابات و... تنها بخشی از تیترهای وبلاگها و وبسایتهای انتخاباتی امروز گرمی بود که در زیر می خوانید.

این پسر در چند جبهه می جنگد

یکی از وبلاگهای تحلیلی – خبری گرمی با اشاره به عدم قرارگیری نماینده فعلی گرمی در لیستهای انتخاباتی شهر آورده است: در حالی که نماینده فعلی مدعی بود که جبهه متحد اصولگرایان به طور قطع نام وی را به عنوان کاندیدای مورد حمایتشان از شهرستان گرمی انتخاب خواهد کرد، اما با اعلام لیست نهایی این متحد هیچ اثری از نام نماینده فعلی گرمی در این لیست نبود.

این وبلاگ سیاسی اضافه کرده است: پس از عدم حضور در این لیست پیامکی از سوی نماینده فعلی به مردم گرمی ارسال شده که خبر از قرار گرفتن اسم این نامزد انتخاباتی در لیست جبهه بصیرت و بیداری اسلامی داده و این یعنی اینکه نامزد نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی به طور محترمانه شکست را در نبرد قرارگیری به عنوان نامزد جبهه متحد اصولگرایان از حوزه گرمی پذیرفته است.

این رسانه مجازی با اشاره به ادعای نماینده فعلی مبنی بر حمایت اصولگرایان مجلس از نامزدی خود افزوده است: حال این سئوال مطرح می شود که این نامزد انتخاباتی مگر در چند جبهه حضور دارد؟ و اینکه چطور کسی عضو هیئت رئیسه حزب اصولگرایان باشد ولی در حوزه انتخابیه خودش کسی دیگر به عنوان کاندیدای جبهه متحد اصولگرایان اعلام شود؟

نویسنده این وبلاگ ادعای حمایت فراکسیون اصولگرایان کل کشور از این نامزد انتخاباتی را دروغ دانسته و تصریح کرده است: این چیزی جز دروغ نمی تواند باشد چرا که در این شکی نیست که وی در انتخابات هیئت رئیسه اصولگرایان با دو رای به عنوان منشی برگزیده شده بود که یک رای را خودش داد، اما به هر حال این فرد در لیست جبهه متحد اصولگرایان در انتخابات مجلس نهم قرار نگرفت.

مدیر این وبلاگ سیاسی با بیان اینکه نماینده فعلی خود را از نامزدهای جبهه پایداری در گرمی نامیده بود، اضافه کرده است: پس از مدتی اعلام شد که این نامزد انتخابات مجلس نهم در لیست جبهه پایداری اسلامی قرار گرفته اما با اعلام لیست مشترک جبهه متحد اصولگرایان و جبهه پایداری، نام این نماینده در این لیست قرار نگرفت و به نوعی احساس شد که سر نخواستن وی دعوا است حالا این نامزد انتخاباتی از اینجا رانده و از آنجا مانده با فرستادن پیامهایی سعی می کند که خود را نامزد مورد حمایت جبهه متحد اصولگرایان معرفی کند.

خبر از جان برکفان

یکی دیگر از وبلاگهای انتخاباتی شهرستان گرمی آورده است: در یک نشست دوستانه با یکی از طرفداران سرسخت دیگر نامزد انتخابات در گرمی این فرد اذعان داشته که اگر بنده نفع شخصی نداشته باشم به والله دور و بر انتخابات نمی روم.

نویسنده این وبلاگ با انتقاد از امتیاز دادن نمایندگان به برخی از افراد افزوده است: به نماینده شهرمان فوق العاده ارزش قائل هستم اما از اینکه چنین افرادی را دور و بر خودش راه داده و حتی از نظر اداری نیز ارتقا سمت داده و به برخی از آنها نیز کمکهایی اداری انجام داده تا به نان و نوایی برسند بسیار گله مندم.

این وبلاگ سیاسی با اشاره به تغییر جهت برخی از طرفداران سابق نماینده گرمی، خطاب به نماینده شهر خود آورده است: اگر هیچ کاری برای این شهر انجام نمی دادی و حتی کرسی خود را مثل برخی از نمایندگان می فروختی، مردم گرمی به هیچ وجه ناراحت نمی شدند ولی چون دست اشخاصی را به گرمی فشار دادی و به آنها از هر لحاظ خدمت صادقانه انجام دادی اما در مقابل آن انسانهای بوقلمون صفت الان از جنابعالی روی برگردانده اند بسیار دلگیر و ناراحت هستم.

عدم وجود فرهنگ مطالبه مسئولان را تنبل بار آورده است

در یکی دیگر از وبلاگ طرفداران یک نامزد این شهرستان آورده است: این نامزد انتخاباتی در جمع مردم شهرک ولیعصر گرمی با اشاره به نبود فرهنگ مطالبه حقوق از سوی مردم و حاکمیت و روحیه بی تفاوتی نسبت به مسائل و امورات جاری شهری در میان آنان، مسئولان شهر را تنبل و کم کار کرده است.

این وبلاگ داشتن روحیه مجاهدت، فداکاری، اخلاص و حرکت در مسیر ولایت فقیه را علاج درد محرومیت و مظلومیت شهرستان گرمی دانسته و افزوده است: مردم همیشه در صحنه گرمی با حضور خود در عرصه های مختلف ثابت کرده اند که دارای بینش و بصیرت والایی هستند و با حضور حداکثری و انتخاب آگاهانه در 12 اسفند برگ زرین دیگری را در کارنامه درخشان خود رقم خواهند زد.

این وبلاگ با اشاره به سخنان نامزد مورد حمایت خود یکی از دلایل محرومیت شهرستان گرمی را وجود معضلاتی چون قومیت گرایی و وامدار بودن برخی نمایندگان سابق به مسئولان در قبال خدمات برخی از آنان در زمان انتخابات برشمرده و اضافه کرده است: اگر خواستار تحولات اساسی در این شهرستان هستیم، باید قومیت گرایی را رها کرده و به جای آن با تحقیق در کارنامه کاندیداها و بررسی سوابق نامزدها، در انتخابات شرکت کنیم تا شرمنده خون شهدا و جانبازان نباشیم.

این کاندیدا زیر کدام پرچم سینه می زند؟

یکی دیگر از وبلاگهای سیاسی- انتخاباتی گرمی آورده است: بعد از سردر گمی مردم گرمی به خاطر از این شاخه به آن شاخه پریدنهای یکی از نامزدهای این شهر در اعلام حزب و طیف سیاسی خود که بالاخره هم عضویت وی در جبهه اصولگرایان متحد یا پایداری و یا بصیرت و بیداری اسلامی معلوم نشد، این بار نوبت به یکی دیگر از کاندیداهای انتخاباتی می رسد که با استفاده از این شیوه هر جا که به صلاح خود باشد زیر پرچم همانجا سینه بزنند.

تحلیلگر این رسانه مجازی اضافه کرده است: بعد از اعلام لیست جبهه اصلاح طلبان معتدل از طریق سایت امید اصلاحات و معرفی یکی از کاندیداهای متعلق به دوران اصلاحات، نامزد موصوف دیروز پیامکی به مردم حوزه انتخابیه گرمی فرستاد که از کاندیداتوری مستقل این فرد به خاطر مبارزه با باند بازیها خبر داده بود.

مدیر این وبلاگ سیاسی با اشاره به شایعات به وجود آمده از ارسال این پیامک تصریح کرده است: این پیامک شائبه ای را در اذهان عموم ایجاد می کند که این کاندیدا از حمایتهای جبهه اصلاح طلبان معتدل به خصوص حمایت مالی این حزب استفاده کرده ولی به خاطر وجهه نامطلوبی که این حزب در میان مردم مخصوصا بعد از انتخابات 88 پیدا کرده است از اعلام رسمی آن به مردم گرمی خوداری می کند و خود را نامزد مستقل معرفی می کند که این محافظه کاری وی به نظر اکثر شهروندان این شهرستان کار پسندیده ای نیست.

این وبلاگ خطاب به نامزد انتخاباتی افزوده است: امروز عصر ارتباطات است و دیگر دوران روزگاری که با حربه های عوام فریبانه می شد مردم را گول زد، به پایان رسیده است پس با صداقت تمام عضویت خود را در هر حزبی که هستید به مردم اعلام کنید و با این کار هزینه مادی و معنوی اعتقادات سیاسی خود را با شجاعت تمام بپردازید.

گرمی و انتخابات

یکی از وبلاگهای سیاسی شهرستان گرمی نیز این شهر را یکی از شهرهای برتر ایران از نظر جو سیاسی حاکم بر شهر اعلام کرده و افزوده است: این شهر با وجود همه مشکلات و عقب ماندگیها از جمله عدم احداث مراکز و واحدهای اقتصادی و تولیدی مناسب، بیکاری و... هنوز هم کاندیدهای انتخاباتی شعار پیشرفت را سر می دهند.

نویسنده این وبلاگ با اشاره به اینکه برخی از نامزدهای انتخاباتی که خود سابقه نمایندگی مردم را دارند، باز هم شعار پیشرفت گرمی را می دهند، اضافه کرده است: گرمی نیازمند کسی است که خودش در این شهر زندگی کرده و وقتی در داخل ماشین نشسته و رانندگی می کند، چاله که نه بلکه چاه های آب روی خیابانهای شهر را از نزدیک حس کرده باشد.

نویسنده این وبلاگ با انتقاد شدید از کاندیداهایی که با ادعای خدمت به مردم به رقابت انتخاباتی آمده اند، اضافه کرده است: چطور برخی از نامزدهای انتخاباتی بعد از چندین سال دوری از شهرستان گرمی با شعار خدمت به مردم وارد انتخابات شده اند آیا در دوره های قبلی وظیفه ای احساس نمی شد.