حضور پرشور مردم در انتخابات بسیار حیاتی است

محمد علی ناصر اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر دراراک افزود : هم اکنون که برگ دیگر ازکتاب حماسه مردم غیرتمند کشورمان در حال رقم خوردن است و دشمنان داخلی وخارجی بر شیپور عدم شرکت مردم در انتخابات می نوازند، مشارکت و حضور پرشور و حداکثری مردم درنهمین دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی بسیار حیاتی است.

وی ادامه داد: ملت ایران با حضور پرشور درانتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی بار دیگر به جهانیان نشان خواهند داد که همچنان ادامه دهنده راه امام و شهدای گرانقدرو ولایت فقیه هستند و هیچگاه از اهداف خود عدول نخواهند کرد.

در شهرستان خمین چهار نامزد انتخابات در حال انجام تبلیغات و رقابت هستند که در روز جمعه 12 اسفند یک نفر را به عنوان نماینده به خانه ملت روانه خواهند کرد.