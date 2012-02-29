  1. استانها
  2. مرکزی
۱۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۹:۰۲

ناصر اسلامی:

حضور پرشور مردم در انتخابات بسیار حیاتی است

اراک - خبرگزاری مهر: بخشدار مرکزی شهرستان خمین گفت: حضور پرشور و حداکثری مردم در انتخابات 12 اسفندماه بسیار حیاتی و تعیین کننده برای سرنوشت ایران اسلامی است.

محمد علی ناصر اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر دراراک افزود : هم اکنون که برگ دیگر ازکتاب حماسه مردم غیرتمند کشورمان در حال رقم خوردن است و دشمنان داخلی وخارجی بر شیپور عدم شرکت مردم در انتخابات می نوازند، مشارکت و حضور پرشور و حداکثری مردم درنهمین دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی  بسیار حیاتی است.

وی ادامه داد: ملت ایران با حضور پرشور درانتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی بار دیگر به جهانیان نشان خواهند داد که همچنان ادامه دهنده راه امام و شهدای گرانقدرو ولایت فقیه هستند و هیچگاه از اهداف خود عدول نخواهند کرد.

در شهرستان خمین چهار نامزد انتخابات در حال انجام تبلیغات و رقابت هستند که در روز جمعه 12 اسفند یک نفر را به عنوان نماینده به خانه ملت روانه خواهند کرد.

کد مطلب 1547462

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها