  1. استانها
  2. گلستان
۱۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۷:۰۷

گلستان لرزید

گلستان لرزید

گرگان - خبرگزاری مهر: زمین لرزه ای دقایق پیش مناطق مختلف استان گلستان را لرزاند.

به گزارش خبرنگار مهر، این زمین لرزه حدود ساعت 16 و 55 دقیقه عصر چهارشنبه در استان گلستان به وقوع پیوست.

بر اثر بروز این زمین لرزه، مناطق مختلف استان گلستان از جمله گرگان و غرب استان گلستان لرزید.

اطلاعات تکمیلی این حادثه متعاقبا اعلام می شود.
 

کد مطلب 1547463

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها