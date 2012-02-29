به گزارش خبرنگار مهر، این زمین لرزه حدود ساعت 16 و 55 دقیقه عصر چهارشنبه در استان گلستان به وقوع پیوست.

بر اثر بروز این زمین لرزه، مناطق مختلف استان گلستان از جمله گرگان و غرب استان گلستان لرزید.

اطلاعات تکمیلی این حادثه متعاقبا اعلام می شود.

