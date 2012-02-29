به گزارش خبرنگار مهر، این زمین لرزه حدود ساعت 16 و 55 دقیقه عصر چهارشنبه در استان گلستان به وقوع پیوست.
بر اثر بروز این زمین لرزه، مناطق مختلف استان گلستان از جمله گرگان و غرب استان گلستان لرزید.
اطلاعات تکمیلی این حادثه متعاقبا اعلام می شود.
گرگان - خبرگزاری مهر: زمین لرزه ای دقایق پیش مناطق مختلف استان گلستان را لرزاند.
به گزارش خبرنگار مهر، این زمین لرزه حدود ساعت 16 و 55 دقیقه عصر چهارشنبه در استان گلستان به وقوع پیوست.
بر اثر بروز این زمین لرزه، مناطق مختلف استان گلستان از جمله گرگان و غرب استان گلستان لرزید.
اطلاعات تکمیلی این حادثه متعاقبا اعلام می شود.
نظر شما