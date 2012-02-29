62 درصد فارغ التحصیلان کشاورزی بیکار هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محسن موحدیان عطار ظهر چهارشنبه در نشست خبری در بیرجند اظهارداشت: در حال حاضر بیش از 160 هزار کارشناس، کارشناس ارشد و دکتری عضو این سازمان هستند.

وی با بیان اینکه 25 هزار نفر از اعضای سازمان نظام مهندسی کشاورزی در بخش دولتی مشغول به کار هستند، بیان کرد: 35 هزار نفر نیز در بخش خصوصی و واحدهای تولیدی مشغول به فعالیت هستند.

وی به فعالیت هفت هزار و 260 شرکت حقوقی در زمینه منابع طبیعی، محیط زیست و کشاورزی در کشور اشاره کرد و افزود: نبود نظام خدمات رسان از خلاء های بخش کشاورزی است که موجب عدم توسعه این بخش می شود.

وی با اشاره به وجود چهار میلیون و 35 هزار بهره بردار بخش کشاورزی در کشور گفت: تنها هشت درصد بهره برداران ما کارشناس کشاورزی هستند که در مقایسه با آمار جهانی بسیار پائین است.

ایران ظرفیت تولید 300 میلیون تن محصولات کشاورزی را دارد

موحدیان عطار با بیان اینکه از ظرفیت های بخش کشاورزی به خوبی استفاده نمی شود، بیان داشت: سالانه در کشور 105 میلیون تن تولیدات کشاورزی در کشور داریم که با توجه به ظرفیت های این بخش و مدیریت صحیح این رقم می تواند به 300 میلیون تن در سال برسد.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی کشور بیان کرد: فاصله ارزشی این تولیدات در سال بیش از 60 هزار میلیارد ریال است.

وی اظهارکرد: متاسفانه منابع مالی و فیزیکی در بخش کشاورزی مصرف می شود اما به دلیل عدم مدیریت صحیح و عدم استفاده از کارشناسان در تولید آنچه مورد انتظار است محقق نمی شود.

موحدیان عطار اضافه کرد: در طرحی که به دولت ارائه داده ایم برای افزایش استفاده از ظرفیت های بخش کشاورزی پیشنهاد شده با استفاده از توان بخش خصوصی نیروهای کارشناس را در محیط های کشاورزی استقرار دهیم.

وی تصریح کرد: از ابتدای سال 86 تا کنون دو هزار و 500 شرکت خدمات فنی و مهندسی با عضویت 20 هزار کارشناس در کشور به به ثبت رسیده است که می توان از خدمات آنها در در مینه افزایش استفاده از ظرفیت های کشاورزی کشور استفاده کنیم.