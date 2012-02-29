صادرات روزانه 40 تن محصول کشاورزی فارس از طریق هوایی

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین صادق عابدین با تشکیل جلسه راه اندازی پایانه صادرات هوایی استان فارس(کارگوسنتر) به بررسی مباحث و موانع موجود در صادرات محصولات کشاورزی پرداخت و در پایان این جلسه موضوع انعقاد تفاهم نامه صادرات محصولات کشاورزی استان از طریق مرکز حمل و نقل هوایی استان(کارگوسنتر) نهایی شد.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس در حاشیه این جلسه گفت: با پیگیری و تلاش استاندار فارس، از سال آینده و برای نخستین بار روزانه بیش از 40 تن از محصولات کشاورزی استان ، با مشارکت شرکت هواپیمایی خصوصی به کشورهای حاشیه خلیج فارس صادر می شود.

رضا همایونی فر بیان کرد: براین اساس و با انعقاد تفاهم نامه بین اتحادیه صادرکنندگان و تولیدکنندگان محصولات کشاورزی و همچنین شرکت هواپیمایی بخش خصوصی، از اواخر فرودین ماه سال 91 با استقرار یک فروند هواپیمای باری، روزانه حداقل 40 تن از محصولات کشاورزی استان صادر می شود.

وی با اشاره به نتایج کلان اقتصادی حاصل از این فعالیت، افزود: از این پس تولیدکنندگان بخش کشاورزی می توانند منطبق با نیاز مصرفی خارج از کشور، برنامه ریزی کنند.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس نیز در این جلسه با اشاره به اهمیت موضوع صادرات غیر نفتی گفت: توسعه و حمایت از این بخش از جمله اهداف اصلی ما در مسیر افزایش توان اقتصادی استان است و در این خصوص فارس با وجود پتانسیل های مختلف می تواند به دست آوردهای مهمی در این زمینه برسد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس نیز گفت: صادرات هوایی محصولات کشاورزی استان از حلقه های مفقوده ای بود که خوشبختانه با تدبیر به موقع استاندار فارس از میان برداشته شد و از این پس تولید کنندگان محصولات کشاورزی استان با اطمینان خاطر بیشتری می توانند موضوع صادرات را دنبال کنند.

خرد افزود: انعطاف پذیری و برنامه ریزی منسجم برای صادرات محصولات کشاورزی از جمله نتایج راه اندازی کارگو سنتر استان فارس به شمار می رود و این فعالیت در صادرات سایر محصولات کشاورزی استان نیز نقش موثری خواهد داشت.

شهردار شیراز: راه اندازی دانشکده ترافیک پیگیری شود

شهردار شیراز در نشست مشترک با رئیس دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز، با تأکید بر همکاری و تعامل سازنده و علمی خواستار ایجاد دانشکده ترافیک در دانشگاه شیراز شد.

علیرضا پاک فطرت در این جلسه با بیان اینکه اساتید دانشگاه شیراز بهترین در عرصه های بین المللی هستند، اظهار داشت: شهرداری شیراز باید با بهره گیری از این ظرفیت بسیار بالای علمی گامهای ارزشمندی را در ایجاد محیط مناسب شهری از هر لحاظ با سرعت بردارد.

شهردار شیراز با اشاره به معضل گره های ترافیکی در شهرها، راه اندازی دانشکده ترافیک در شیراز با نگاه و ابعاد فرا منطقه ای را گام ارزشمندی برای پشتیبانی علمی برای کاستن از این مشکل ارزیابی کرد.

وی تأکید کرد: شیراز با پشتیبانی چنین منابع انسانی توانمندی میتواند در ساختن تقاطع های غیرهمسطح و بزرگراه های منحصر بفرد و شاخص، طراحی و احداث حاشیه رودخانه میانی شهر همزمان با احداث سد تنگ سرخ، طراحی و احداث مسیرهای ویژه پیاده روی در حوزه باغات و ارتفاعات، استفاده از انرژیهای نو در پروژه ها و ... الگویی مثال زدنی بری کشور منطقه و حتی جهان باشد.

در این جلسه که با حضور مدیران بخشهای مختلف شهرداری همراه بود ارزیابیهای کلان و پیشنهادهای اساتید حاضر در جلسه منجر به راه اندازی کمیته راهبردی- نظارتی علمی و فنی با حضور صاحبان اندیشه از دانشگاه شیراز و کارشناسان و مدیران شهرداری شد.