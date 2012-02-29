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۱۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۷:۱۰

محسنی:

افراد شایسته باید به خانه ملت بروند

افراد شایسته باید به خانه ملت بروند

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گرگان با اشاره به فرمایشات حضرت امام در خصوص ویژگیهای نماینده اصلح گفت: همه کاندیداها دارای صلاحیت هستند و ما باید با انتخاب شایسته و اصلح افرادی شایسته را به خانه ملت بفرستیم که در اتفاقات داخلی و خارجی تاثیر گذار باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، رضاعلی محسنی عصر چهارشنبه در نشست انتخابات و رسانه و جنگ نرم افزود: ایران اسلامی بار دیگر واقعه مهمی را در پیش دارد به نام نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و بی تردید همانند همه صحنه ها ملت سرفراز ایران اسلامی در این کارزارنیز پیروز میدان خواهند شد.

رئیس شورای آموزشی منطقه 10 دانشگاه آزاد اسلامی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: اعضای هیئت علمی و کارکنان و دانشجویان دانشگاه به عنوان عضوی از ملت بزرگ ایران اسلامی با حضور پرصلابت خود در پای صندوقهای رای مجددا با حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری تجدید پیمان کرده و در این انتخابات حضوری پرشور و شعور خواهند داشت زیرا حضور در این انتخابات  یک وظیفه دینی و ملی و شرعی و اجتماعی محسوب می شود.
 
در ادامه این جلسه حجت الاسلام علیرضا مستشاری استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به ضرورت حضور دانشگاهیان در انتخابات با بیان این مطلب که ایران اسلامی مستقل ترین کشور موجود در دنیاست، گفت: حضور در انتخابات سبب تقویت نظام می شود.
 
این استاد حوزه و دانشگاه در ادامه سخنان خود با توجه به سربلندی ایران اسلامی در بین کشورهای جهان گفت: انقلاب اسلامی ایران سبب تاثیرگذاری بر کشورهای منطقه و جهان شده است.
 
در این جلسه روسای دانشگاههای آزاد اسلامی و دولتی، مسئولان دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها و جمعی از اساتید دانشگاههای استان گلستان حضور داشتند.
کد مطلب 1547466

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