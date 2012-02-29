دستگاه تشخیص فوری و قطعی مالاریا درکشور رونمایی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در جریان برگزاری نخستین کنگره پزشکی دریایی به میزبانی نیروی دریایی سپاه در شهر بندرعباس از ساخت دستگاهی خبر داده شد که می تواند در بازه زمانی بسیار کوتاه، وجود بیماری مالاریا در فرد را به طور دقیق و قطعی تشخیص داده و اعلام کند.

این دستگاه که برای اولین بار در مرکز پژوهش و تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله الاعظم(عج) ساخته شده و مشابه خارجی ندارد، به زودی رونمایی خواهد شد.

این دستگاه که در نوع خود منحصر به فرد است در منطقه برای اولین بار با این کیفیت و کارایی ساخته شده به گونه ای که دقت آن مشابه و نمونه دیگری ندارد.

کنگره پزشکی دریایی با رویکرد بهداری رزمی در خلیج فارس با حضور محققان و پژوهشگرانی از سراسر کشور، مسئول بهداشت و درمان ستاد کل نیروهای مسلح، جانشین فرماندهی کل سپاه، فرمانده و جانشین نیروی دریای سپاه به میزبانی فرماندهی بهداری این نیرو در شهر بندرعباس برگزار شد.

در این کنگره از مجموع مقالات ارسالی به دبیرخانه کنگره، 280 مقاله نمره کیفی لازم را احراز نمود که از این تعداد 119 مقاله به صورت سخنرانی ارائه شد.

مقالات علمی ارائه شده در قالب پانلهایی چون تهدیدهای نوین در نبردهای دریایی، طب ورزشی و آمادگی جسمانی، پرستاری در دریا، جستجو، نجات و امداد و انتقال دریایی، طب زیر سطحی و غواصی، زیست شناسی و محیط زیست دریایی، مهندسی پزشکی و دریا، بهداشت و دریانوردی، سلامت روان و دریانوردی، طب کار و بیماری های شغلی در دریا، تروما و اورژانس های دریایی، طب گرمسیری و مسافرت های دریایی و همچنین پزشکی قانونی و مسمومیت ها در دریا اجرا شد.

در حاشیه این کنگره، نمایشگاهی از دستاوردهای پزشکی دریایی با مشارکت بیش از 21 شرکت مهندسی پزشکی دایر شد که در آن آخرین تجهیزات امداد و نجات دریایی و آموزش پزشکی دریایی به نمایش درآمد.