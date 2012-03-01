به گزارش خبرنگار مهر، محمد شهبازی در این یادداشت نوشته است: امروز بدریان و خیبریان زمان ثابت کرده‌اند که دیگر زمان شعب ابیطالب به سر آمده و همچون مالک و عمار، جان فدایی می شوند.

آن هنگام که شمشیر از غلاف بیرون آید خون نجس و ناپاک عدوهای داخلی و خارجی را دریایی از خون می کند و در آن زمان که قلم بر صفحه روان شود، اقیانوس علم می آفریند.

ملت حماسه امروز نیز با عهد و پیمان که با امام و شهدای خود بسته صفوف وفاداری خود را تا قله های پیروزی و عزتمندی ادامه می دهد.

مردم دشمن مایوس کن مکر عناصر دشمن شادکن را بار دیگر با سیلی فراموش نشدنی، آن ها را به فراموشی می سپارند. ما دیگر اهل کوفه نیستیم که با خواص شکم پر شده منحرف، راه مطلق ولایت را غبارآلود ببینیم.

ما می آییم که نشان دهیم تنها و تنها زمانی پای از استقامت بر می داریم که استبداد و استکبار بر زمین نماند، ما می آییم تا ماندگاریمان در تاریخ تثبیت و تقدیر شود، می آییم تا که همچون انقلاب و امام و شهدایمان بمانیم، بمانیم که با رهبری داهیانه ولی زمان طا غوت را تا گور رهنمون سازیم .

می آییم که بگوییم تحریم را با ترفیع پاسخ می گوییم، تهدید را با تکبیر در نطفه خفه خواهیم کرد و ترور را با تعالی و رشد پاسخ می گوییم زیرا که مردمانی از جنس مقاومت وپایداری، همیشه از حوادث عمیق حماسه ی عظیم می آفرینند. امروز همه وهمه به فکر رقم زدن شکوه و شعوری دیگری هستند.

امروز بر هیچ کس پوشیده نیست که در پای رکاب بودن ولی زمان شرح صدر و سینه سپر می خواهد. می دانم هر وقت آزمونی سرنوشت ساز پیش روی بود کارنامه در خشان ماحصلش می شود. هر وقت توطئه‌ای بود پیروزی ماینفعش است. و هر زمان که ندای هل من ناصری بود لبیک زنان شهد شیرین شهادت طلب می شود.

آری همه آماده ایم که همچون زهیر و قین و قاسم با شناخت و بصیرتی عمیق حق را در برابر باطل یاری کنیم و اسلام متعالی را با رشد شتابان خود سربلند کنیم.

همه آماده ایم تا با کثرت حضور، سه ضلعی شیاطین بزرگ (آمریکا ،انگلیس و اسراییل) با حربه مثلثیشان (تحریم ، تهدید و ترور) به قهقرا بسپاریم. ما با حضور پرشور شعور خود می آییم که تا ابد بمانیم.