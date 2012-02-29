تعامل ادارات با اوقاف در توسعه فرهنگی و اقتصادی منطقه تاثیر دارد

حجت‌الاسلام محمد ذاکری در گفتگو با خبرنگار مهر، مسئولیت اداره اوقاف را بسیار خطیر دانست و اظهارکرد: تمام سازمان‌ها و نهادها باید در مدیریت و حفظ اراضی عمومی پیشگام باشند.

وی افزود: ما امانت‌هایی را در اختیار داریم که باید در مسیر توسعه فضیلت‌ها متاثر از حق و عدالت در جمیع امور جامعه به کار گرفته شود.

وی ادامه داد: در این مسئولیت سنگین اگر درست عمل کنیم پاداش‌های بزرگی از سوی خداوند متعال در راه است و اگر درست عمل نکنیم و غفلت کنیم، خسارت‌ها نیز سنگین است.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه نیشابور با ذکر روایتی از امام صادق (ع) گفت : دو ویژگی مهم رسالت همه انبیاء علیهم‌السلام اجمعین، گسترش خصلت راستی در جامعه و حفظ امانت‌داری بوده است و اداره اوقاف در این مسیر حرکت می‌کند.

ذاکری اظهار داشت: پایداری سنت حسنه وقف منوط به حفظ عین و اصل آن است که یکی از راه‌های آن شناسایی و محصور کردن اراضی موقوفه است.

وی ادامه داد: وقف هم در حیات مادی و معنوی ما با عنایت به نیات خیرخواهانه واقفان بسیار مهم است و اراضی وقفی به عنوان بیت‌المال مسلمین بسیار مورد توجه عموم است.

وی افزود: 76 بقعه متبرکه و هفت هزار رقبه و موقوفات در این شهرستان به‌عنوان دومین شهر خراسان رضوی وجود دارد که مطابق قانون زیر نظر اوقاف نیشابور اداره می‌شوند.

وی با اشاره به بازدید خود از حرم امامزاده عبدالقهار(ع) از اعقاب حضرت امام باقر(ع) در روستای طاغان شهرستان فیروزه، اظهار امیدواری کرد با اجرای طرح جامع این بقعه متبرکه، این نقطه به قطب گردشگری و فرهنگی منطقه تبدیل شود.

وی یادآور شد: بارگاه این امامزاده دارای 12 هکتار اراضی و 12 سهم آب موقوفه است.

وی بیان کرد: ابتدای سال ضریح مطلای این امام‌زاده به طول 265 و عرض160 و ارتفاع 275 سانتی‌متر توسط هنرمندان اصفهان با اعتبار170 میلیون ریال از محل نذورات مردمی و هدایای خیران ساخته شد.