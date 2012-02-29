محمد وکیلی در گفتگو با مهر با تاکید بر تعامل بین نمایندگان در مجلس شورای اسلامی و دولت، یادآور شد: رابطه مجلس با دولت یک رابطه طولی و به فرموده امام خمینی (ره) مجلس در راس امور است.



وضع قوانین در مجلس به معنی امر و نهی به دولت نیست



وی با اشاره به دو وظیفه مجلس مبتنی بر نظارت و قانون گذاری، تصریح کرد: وضع قوانین در مجلس به معنی امر و نهی به دولت نیست زیرا دولت برای اینکه برای مردم کار کند، نیازمند قوانین و مقررات است و کارآمدی دولت در گرو وضع همین قوانین جدید و اصلاح قوانین ناکارآمد گذشته است.



مجلس بسترهای لازم برای حرکت پرشتاب دولت را فراهم می کند



شهردار اسبق سه کلانشهر مشهد، شیراز و قم با بیان اینکه مجلس با همین قوانین باید وظیفه نظارتی خود را انجام دهد، ابراز داشت: به طور قطع مجلس قصد ندارد که چوب لای چرخ دولت بگذارد بلکه می خواهد بسترهای لازم برای حرکت پرشتاب آن را فراهم کند و در این بین نظارت نباید فراموش شود.



وی در ادامه با تاکید بر اینکه بعد نظارتی مجلس به معنی دخالت و سهم خواهی نیست، یادآورشد: همیشه امکان انحراف وجود دارد پس لازم است تا مجلس بر عملکرد دولت نظارت داشته باشد.

