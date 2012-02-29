محمد وکیلی در گفتگو با مهر با تاکید بر تعامل بین نمایندگان در مجلس شورای اسلامی و دولت، یادآور شد: رابطه مجلس با دولت یک رابطه طولی و به فرموده امام خمینی (ره) مجلس در راس امور است.
وضع قوانین در مجلس به معنی امر و نهی به دولت نیست
وی با اشاره به دو وظیفه مجلس مبتنی بر نظارت و قانون گذاری، تصریح کرد: وضع قوانین در مجلس به معنی امر و نهی به دولت نیست زیرا دولت برای اینکه برای مردم کار کند، نیازمند قوانین و مقررات است و کارآمدی دولت در گرو وضع همین قوانین جدید و اصلاح قوانین ناکارآمد گذشته است.
مجلس بسترهای لازم برای حرکت پرشتاب دولت را فراهم می کند
شهردار اسبق سه کلانشهر مشهد، شیراز و قم با بیان اینکه مجلس با همین قوانین باید وظیفه نظارتی خود را انجام دهد، ابراز داشت: به طور قطع مجلس قصد ندارد که چوب لای چرخ دولت بگذارد بلکه می خواهد بسترهای لازم برای حرکت پرشتاب آن را فراهم کند و در این بین نظارت نباید فراموش شود.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه بعد نظارتی مجلس به معنی دخالت و سهم خواهی نیست، یادآورشد: همیشه امکان انحراف وجود دارد پس لازم است تا مجلس بر عملکرد دولت نظارت داشته باشد.
قم - خبرگزاری مهر: کاندیدای مورد حمایت مجمع اصولگرایان استان قم با تاکید بر اینکه رابطه مجلس با دولت یک رابطه طولی و مجلس در راس است، تصریح کرد: بعد نظارتی مجلس به معنی دخالت و سهم خواهی نیست.
محمد وکیلی در گفتگو با مهر با تاکید بر تعامل بین نمایندگان در مجلس شورای اسلامی و دولت، یادآور شد: رابطه مجلس با دولت یک رابطه طولی و به فرموده امام خمینی (ره) مجلس در راس امور است.
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