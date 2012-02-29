پیشنهاد کارگران برای مزد 91 نهایی شد

اولیاء علی بیگی در گفتگو با مهر از اتمام نشست مقامات کارگری کشور در مورد تدوین پیشنهاد نهایی مزد 91 کارگران در عصر امروز چهارشنبه خبر داد و گفت: نتیجه و جمع بندی مذاکرات امروز برای دفاع در مذاکرات 3 جانبه هفته آینده کارگران، کارفرمایان و دولت به نمایندگان کارگری عضو شورای عالی کار ابلاغ می شود.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهار داشت: امروز نتیجه بررسی ها و کارشناسی های مختلفی که در مورد معیشت خانوار و بررسی روند نرخ تورم ماه های اخیر از استانهای کشور ارائه شده بود، در کانون عالی بررسی و تصمیم نهایی گرفته شد.

علی بیگی ادامه داد: نهایتا امروز با سایر کارگان کشور به نتیجه نهایی و جمع بندی برای مزد 91 دست پیدا کردیم و با تدوین پیشنهاد خود، نمایندگان کارگران را برای مذاکره با کارفرمایان و دولت به شورای عالی کار خواهیم فرستاد.

این مقام مسئول کارگری کشور با اعلام اینکه شاخص نرخ تورم و معیشت خانوار کارگری به عنوان دو موضوع مهم در بررسی ها و جمع بندی مورد توجه قرار گرفته است، افزود: در تلاش هستیم تا بتوانیم مذاکرات خود با کارفرمایان و دولت را در شورای عالی کار به صورت اجماع دنبال کنیم.

وی تاکید کرد: تعامل و جلب نظر گروههای کارگری و کارفرمایی؛ موضوعی بوده است که در دو سال اخیر مورد توجه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده است و ما اطمینان داریم برای تعیین حداقل دستمزد 91 نیز از سوی وی همین رویه دنبال خواهد شد.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور تصریح کرد: با در دست داشتن آمارهای تحلیلی و مستند که در نتیجه بررسی ها و کارشناسی های نمایندگان استانی کارگران حاصل شده است به شورای عالی کار می رویم.

علی بیگی، بقای بنگاه ها و افزایش قدرت خرید کارگران را دو موضوعی دانست که در تعیین حداقل دستمزد سال آینده و همچنین تدوین پیشنهاد کارگران مورد توجهات ویژه قرار گرفته است.