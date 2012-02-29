دستگیری کیف قاپ معتاد/ اجرای طرح ویژه ارتقای امنیت اجتماعی

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی شکایت یک شهروند به پلیس آگاهی مبنی بر کیف قاپی از وی شناسایی و دستگیری سارق در دستور کار کارآگاهان پلیس قم قرار گرفت.



در تحقیقات انجام شده توسط پلیس مشخص شد فرد سارق علاوه بر داشتن سوابق متعدد کیفری دارای اعتیاد شدیدی به ماده مخدر کراک دارد.



متهم پس از دستگیری به جرم خود اعتراف و برای رسیدگی به پرونده تحویل مراجع قضایی شد.



پلیس آگاهی استان از کسانی که مورد کیف قاپی قرار می گیرند خواست تا در صورت بروز این مشکل مشخصات ظاهری، وسیله نقلیه و ... سارق را به خاطر سپرده و هرچه سریع تر با پلیس 110 تماس بگیرند.



اجرای طرح ویژه ارتقای امنیت اجتماعی



طرح ویژه ارتقای امنیت اجتماعی و پاکسازی مناطق آلوده و جرم خیز در قم به اجرا درآمد.



این طرح توسط یگان امداد قم در محدوده تعدادی از کلانتری های قم اجرا شد.



با اجرای این طرح 10 نفر از اراذل و اوباش، 12 نفر نگهدارنده مواد مخدر، پنج سارق منزل و مغازه و مقادیری مواد مخدر کشف و ضبط شد و متهمان پرونده نیز به دادسرا تحویل داده شدند.



هشدارهای پلیس برای پیشگیری از سرقت خودرو



رئیس پلیس آگاهی قم با بیان اینکه بسیاری از اوقات اشتباهات به ظاهر ساده باعث ایجاد راحتی کار سارقان می شود به رانندگان، هشدار داد: در صورتیکه فردی با پیشنهاد وجهی نامتعارف تقاضای انتقال به خارج از شهر به صورت دربستی را داشت تا قبل از شناسایی وی از این کار صرف نظر و در صورت سوار کردن وی به هیچ وجه از مسیر اصلی خارج نشوند.



سرهنگ حسینی اظهار داشت: رانندگان بین شهری بهتر است تنها از طریق ترمینالها و پایانه های مسافربری اقدام به پذیرش مسافر کنند و حتی المقدور از سوار کردن مسافر بین راهی پرهیز کنند.



وی تاکید کرد: احتمال مسمومیت با انواع خوراکی وجود دارد و بهتر است رانندگان از مسافران غریبه به هیچ وجه خوراکی و نوشیدنی قبول نکند.