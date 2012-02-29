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۱۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۸:۰۰

در گفتگو با مهر:

بازیگر خوش رکاب: حضور افخمی در مجلس یک تجریه ناموفق بود

بازیگر خوش رکاب: حضور افخمی در مجلس یک تجریه ناموفق بود

بازیگر مجموعه "خوش‌رکاب" و فیلم سینمایی "پدر" معتقد هنرمند نباید به عنوان نماینده در مجلس شورای اسلامی حضور داشته باشد زیرا باید با اثر خود تأثیرگذاری مدنظر را انجام دهد و در این میان نمایندگان مجلس باید هر چه بیشتر هنر و هنرمند را پاس بدارند.

محمد کاسبی درباره حضور نماینده‌ای از جامعه هنری در مجلس شورای اسلامی و تأثیرات آن به خبرنگار مهر گفت: در دوره‌های قبل بودند هنرمندانی نظیر آقای بهروز افخمی که به عنوان نماینده‌ در مجلس شورای اسلامی حضور داشتند ولی به دلیل اینکه مسئله هنر در مجلس به صورت کلان دیده می‌شود، نتوانستند تأثیرگذار باشند. ضمن اینکه یک هنرمند تنها نماینده رشته‌ خاصی از هنرمندان است و هیچ هنرمندی نمی‌تواند مدعی باشد که در ذهنش چیزهایی را درباره کلیت جامعه هنری مدنظر دارد.

این بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون معتقد است نماینده‌ای خاص از هنرمندان در مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند تأثیرگذار باشد. وی تصریح کرد: من جایگاه هنرمند را در مجلس نمی‌بینم زیرا یک هنرمند باید با اثر هنری خود تأثیرگذار باشد.

کاسبی با اشاره به این انتظار از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که هنر و هنرمند و جامعه هنری را در کلیت بشناسند و برای تعالی‌اش بکوشند تأکید کرد: هنر و هنرمند در جامعه جایگاه ویژه‌ای دارند و آثاری هنری بوده‌اند که در لحظات تنگا برای کشور کارساز و مهیج بودند.

وی توجه به هنر و هنرمند را از وظایف نمایندگان مجلس دانست و گفت: پاس داشتن هنرمند اصیل و پاک، پاس داشتن نعمات پروردگار متعال است که بزرگترین هنرمند هستی است.

کد مطلب 1547478

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