هفت هزار فقره انشعاب آب در هرمزگان واگذار شد

علی رضایی سردره در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: با واگذاری هفت هزار و 558 فقره انشعاب آب در 10ماهه سال جاری، تعداد انشعابات واگذار شده در استان به 178 هزار و 727 فقره انشعاب رسید.

وی همچنین تعداد انشعابات واگذار شده شهر بندرعباس را در 10ماهه سال جاری ، سه هزار و سیزده فقره انشعاب اعلام کرد و گفت: امسال بیشترین واگذاری انشعاب را به ترتیب در شهرهای بندرعباس، درگهان، پارسیان و میناب داشته ایم.

معاون خدمات مشترکان و درآمد آب و فاضلاب هرمزگان با بیان اینکه مصرف 10 ماهه سال جاری در تمامی کاربری ها بیش از 52 میلیون مترمکعب بوده است، اظهار داشت: امسال نسبت به سال گذشته 3.70 درصد کاهش مصرف در سطح استان داشته ایم.

وی با اشاره به اینکه میزان مصرف 10 ماهه امسال در شهر بندرعباس نیز بیش از 34 میلیون متر مکعب بوده است، گفت: این میزان مصرف در مقایسه با سال گذشته 1.60 درصد افزایش داشته است.

رضایی تصریح کرد: با توجه به دشواریها و هزینه های بالای استحصال، تامین و توزیع آب، شهروندان باید ضمن استفاده از شیرآلات کاهنده مصرف نهایت صرفه جویی در مصرف آب این ماده حیاتی داشته باشند.