جریمه 64 میلیونی قاچاقچیان تلویزیونهای LCD

محمد حسن سرابیان در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین اقدامات سازمان تعزیرات در برخورد با قاچاقچیان و گران فروشان کشور گفت: درادامه طرح تشدید گشتهای مشترک سیار تعزیرات حکومتی این بار روسای شعب تعزیرات حکومتی استان تهران به همراه بازرسین سازمان صنعت، معدن وتجارت درقالب 50 اکیپ اقدام به بازرسی از واحدهای صنفی درسطح مناطق 22 گانه شهرتهران کردند که دراین بازرسیها از دو هزار و 270 واحدصنفی بازدید شد.

وی افزود: از این تعداد برای 249 واحد صنفی متخلف به دلیل گرانفروشی،عدم درج قیمت،عدم اعلام موجودی وعدم ارائه فاکتور پرونده تخلفاتی به ارزش بیش از 46 میلیون تومان تشکیل وجهت اعمال قانون به شعب تعزیرات حکومتی استان تهران ارسال شد.

جریمه 64 میلیون تومانی قاچاق تلویزیون LCD

همچنین در ادامه گشتهای مشترک تعزیرات حسب شکایت گمرک شهرستان زنجان درچند نوبت مبنی بر قاچاق مقادیرتلویزیون خارجی LCD توسط چند نفر پرونده هایی تشکیل شد که با توجه به شواهد وقرائن موجود در پرونده ها، تخلف انتسابی محرزومتخلفین را به پرداخت بیش از 64 میلیون تومان جزای نقدی درحق صندوق دولت محکوم شدند.

قاچاقچیان آذربایجان غربی نقره داغ شدند

رئیس گشتهای سیار سازمان تعزیرات حکومتی کشور اعلام کرد: با حکم شعبه تعزیرات حکومتی شهرستان میاندوآب استان آذربایجان غربی قاچاقچیان لامپ کم مصرف علاوه بر ضبط کالای مکشوفه به پرداخت بیش از 49 میلیون تومان جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شدند.

همچنین در این بازرسی مقادیری کالای قاچاق شامل انواع لامپ کم مصرف، سیگار، البسه،لاستیک، 259 دستگاه گوشی تلفن همراه، 245 دستگاه دی وی دی و پتو خارجی که به نحو ماهرانه ای جاسازی شده بودند کشف شد.

جریمه 12 میلیون تومانی قاچاقچیان سوخت

سرابیان اظهار داشت: درپی گزارش پلیس مبارزه با قاچاق کالا وارز پلیس آگاهی کرمان درخصوص شناسایی و کشف مقادیری گازوئیل تشکیل پرونده داد که پس از انجام تحقیقات لازم وسیرمراحل قانونی و با توجه به محتویات موجود درپرونده ها شعب تعزیرات حکومتی تخلف انتسابی را محرزتشخیص داده و متخلفین علاوه برالزام به استرداد موادسوختی به پرداخت 12 میلیون تومان جریمه درحق صندوق دولت محکوم شدند.