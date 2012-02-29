87 هزار برگه رای برای شهرستان ماهنشان تعیین شد

منصور محمد پور ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر، فضای انتخاباتی در شهرستان ماهنشان را بسیار خوب عنوان کرد و افزود: در راستای برگزاری انتخابات کمیته های ذیربط ، بازرسان و نیروهای امنیتی و انتظامی تعامل لازم را برای برگزاری سالم انتخابات در دستور کار قرار داده اند.

وی اظهار داشت: مردم ولایتمدار شهرستان ماهنشان در دهمین دوره انتخابات ریاست جهموری 97 درصد مشارکت داشتند و این دوره هم با حضور حداکثری خود در انتخابات دشمن را ناامید خواهند کرد.

فرماندار ماهنشان گفت: تاکنون تخلفی از سوی نامزدها در شهرستان اتفاق نیفتاده و با توجه به فضای صمیمی که در شهرستان حاکم است هیچ تخلفی به وجود نخواهد آمد.

محمدپور تاکید کرد: انتخابات یک رویداد ملی در راستای تحقق آرمانها و منویات رهبری است لذا برگزاری انتخابات درست تثبیت نظام را به دنبال دارد.

وی گفت: در این دوره از انتخابات در شهرستان ماهنشان، انگوران، دهستان و بوغداکندی 25 هزار و 249 واجد شرایط انتخابات هستند که در هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی 82 درصد مشارکت داشتند.

فرماندار شهرستان ماهنشان تاکید کرد: در این دوره در ماهنشان و دهستان 59 شعبه سیار و 26 شعبه در بخش مرکزی و 33 شعبه در بخش دهستان و بوغداکندی تعیین شده است.

محمدپور افزود: در راستای برگزاری انتخابات 146 خودرو در نظر گرفته شده است.

وی گفت: در راستای برگزاری انتخابات 421 نفر عوامل اجرایی، 210 نفر ناظر و 976 نفر شورا همکاری خواهند داشت و در این راستا 138 صندوق برای اخذ رای در نظر گرفته شده است.