حضور دو کاندیدای انتخابات، دنیزلی و باقری در آزادی/ بانوان پشت درب ماندند

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال ایران قطر در هفته ششم از مرحله سوم انتخابی جام جهانی 2014 در قاره آسیا از ساعت 17 امروز در ورزشگاه آزادی آغاز شد که حاشیه های این مسابقه را در زیر می خوانید.

* در جایگاه ویژه ورزشگاه علی کفاشیان رئیس فعلی و عزیزمحمدی کاندیدای ریاست فدراسیون حضور دارند که ناصر شفق در کنار محمدی نشسته است.

* در جایگاه جدید التأسیس ورزشگاه آزادی هم مصطفی دنیزلی به همراه مترجمش حضور دارد. ضمن اینکه کریم باقری و افشین پیروانی از دیگر حاضران در ورزشگاه هستند.

* چند نفر از بانوان علاقمندان به فوتبال پشت درهای ورزشگاه آزادی حضور داشتند و تلاش می کردند تا به ورزشگاه وارد شوند.

* بیشتر عکاسان پشت دروازه قطر مستقر شده اند و به نظر می رسد تنها عکاسانی که از قطر به ایران آمده اند پشت دروازه ایران هستند.

* جایگاه خبرنگاران هم تقریبا پر شده که کمتر از 10 خبرنگار قطری در این جایگاه نشسته اند.

* بعد از به ثمر رسیدن گل قطر از روی نقطه پنالتی تماشاگران روبروی جایگاه به تشویق مهدی رحمتی پرداختند ضمن اینکه اشکان دژآگه از ابتدای بازی و خصوصا پس از به ثمر رساندن گل نخست تیم ایران به شدت از سوی تماشاگران تشویق شد.

* علی کریمی بیش از سایر نفرات در این دیدار از سوی تماشاگران تشویق شد که این تشویق ها در قبل و میانه بازی ادامه داشت.

* حمید نعمت الله کارگردان سریال وضعیت سفید هم در بین تماشاگران نشسته است.