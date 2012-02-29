پیشگیری از گسترش اعتیاد روشی تضمین کننده است/ تغییر الگوی مصرف مواد مخدر

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا خلخالی چهارشنبه در نشست تخصصی پیشگیری از اعتیاد در محیط های دانشگاهی در محل دانشگاه سمنان، پیشگیری از گسترش اعتیاد را روشی تضمین کننده عنوان کرد و افزود: پیشگیری اولین قدم برای مبارزه با این پدیده خانمان سوز است.

وی ضمن تاکید بر اینکه سطح عرضه، دسترسی و مصرف مواد باید کاهش یابد، اظهار داشت: برای مبارزه با عرضه موادمخدر در محیط های مختلف باید تلاش بیشتری صورت پذیرد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار سمنان با اشاره به اینکه برای پیشگیری از عرضه موادمخدر باید جدی تر عمل شود، گفت: متاسفانه امروزه یکی از مهمترین تهدیداتی که جوانان این مرز و بوم را تهدید می‌کند مساله موادمخدر است.

خلخالی با اشاره به اینکه دانشگاه ها و آموزش و پرورش دو نهاد مهم برای ترسیم راهکارهای جدید و ایده سازی نقش قابل توجهی در جلوگیری از مصرف موادمخدرهستند، اظهار داشت: در مقابل حجم عظیم تولید موادمخدر و تهدیدی با این وسعت، ‌باید برنامه‌هایمان را منسجم و کامل به منصه ظهور برسانیم.

در این نشست با تاکید بر اینکه اعتیاد یک بیماری مغزی است بر جلوگیری از مصرف اولیه و تفریحی آن در اقشار مختلف جامعه خصوصا قشر جوانان و تحصیل کرده تاکید شد.

از دیگر مواردی که در این نشست مورد بحث و تبادل نضر قرار گرفت، تغییر الگوی مصرف از مواد مخدر سنتی به سمت مواد شبه آمفیتامین مانند شیشه و افزایش مصرف الکل در کشور بود.