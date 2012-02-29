انصراف یک داوطلب انتخابات مجلس در گرگان و آق قلا

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید مهدی جعفری روز چهارشنبه با حضور در ستاد انتخابات آق قلا، طی نامه ای از کاندیداتوری دوره نهم مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه گرگان و آق قلا انصراف داد.

در متن نامه جعفری خطاب به فرماندار و رئیس حوزه انتخابیه گرگان و آق قلا آمده است: اینجانب برحسب وظیفه شرعی، انقلابی و ملی برای خدمتگزاری به مردم در سنگر مجلس شورای اسلامی، با هدف تقویت شور و نشاط و ایجاد فضای رقابتی و حضور حداکثری مردم در انتخابات، در حوزه انتخابیه شهرستان گرگان و آق قل کاندیدای نمایندگی مجلس شدم.

وی بیان داشت: لیکن پس از شور و مشورت با برخی صاحب نظران و مهمتر اینکه در این حوزه انتخابی بحمد الله تعداد قابل توجهی از فرهیختگان حوزوی و دانشگاهی کاندیدای نمایندگی شده و در صحنه رقابت انتخاباتی حضور دارند، شایسته دانستم در این دوره از شرکت در رقابت انتخاباتی کناره گیری کنم.

وی در بخش دیگری از نامه اش آورده است: از عموم مردم شریف تقاضا دارم ضمن نصب العین قراردادن فرمایشات امام راحل (ره) و بیانات راه گشا، امید آفرین و وحدت بخش مقام معظم رهبری در نمازجمعه 14 بهمن 90، همچون چند سال گذشته با حضور پرشور و آگاهانه خود در انتخابات ، دشمنان قسم خورده اسلام و قرآن، ایران و نظام مقدس جمهوری اسلامی را در راه رسیدن به اهداف پلیدشان مایوس کنند.

