  1. استانها
  2. گلستان
۱۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۹:۰۶

انصراف یک داوطلب انتخابات مجلس در گرگان و آق قلا

انصراف یک داوطلب انتخابات مجلس در گرگان و آق قلا

آق قلا - خبرگزاری مهر: یک داوطلب نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه گرگان و آق قلا انصراف داد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید مهدی جعفری روز چهارشنبه با حضور در ستاد انتخابات آق قلا، طی نامه ای از کاندیداتوری دوره نهم مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه گرگان و آق قلا انصراف داد.

در متن نامه جعفری خطاب به فرماندار و رئیس حوزه انتخابیه گرگان و آق قلا آمده است: اینجانب برحسب وظیفه شرعی، انقلابی و ملی برای خدمتگزاری به مردم در سنگر مجلس شورای اسلامی، با هدف تقویت شور و نشاط و ایجاد فضای رقابتی و حضور حداکثری مردم در انتخابات، در حوزه انتخابیه شهرستان گرگان و آق قل کاندیدای نمایندگی مجلس شدم.
 
وی بیان داشت: لیکن پس از شور و مشورت با برخی صاحب نظران و مهمتر اینکه در این حوزه انتخابی بحمد الله تعداد قابل توجهی از فرهیختگان حوزوی و دانشگاهی کاندیدای نمایندگی شده و در صحنه رقابت انتخاباتی حضور دارند، شایسته دانستم در این دوره از شرکت در رقابت انتخاباتی کناره گیری کنم.
 
وی در بخش دیگری از نامه اش آورده است: از عموم مردم شریف تقاضا دارم ضمن نصب العین قراردادن فرمایشات امام راحل (ره) و بیانات راه گشا، امید آفرین و وحدت بخش مقام معظم رهبری در نمازجمعه 14 بهمن 90، همچون چند سال گذشته با حضور پرشور و آگاهانه خود در انتخابات ، دشمنان قسم خورده اسلام و قرآن، ایران و نظام مقدس جمهوری اسلامی را در راه رسیدن به اهداف پلیدشان مایوس کنند.
 
کد مطلب 1547486

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها