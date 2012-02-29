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۱۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۷:۵۷

مقدماتی جام جهانی 2014/

کره جنوبی و لبنان به دور بعد راه پیدا کردند

کره جنوبی و لبنان به دور بعد راه پیدا کردند

تیم ملی فوتبال کره جنوبی با برتری مقابل کویت در گروه دوم به دور چهارم و پایانی رقابت‌های مقدماتی جام جهانی 2014 برزیل راه پیدا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کره جنوبی که تا پیش از این دیدار حتی در خطر حذف از مسابقات قرار داشت امروز موفق شد در دیداری خانگی با نتیجه  2 بر صفر از سد کویت بگذرد و به دور پایانی رقابت ها راه یابد.  برای کره در این دیدار "لی دونگ گوک" در دقیقه 67 و "کیون هو" در دقیقه 71 گل زدند.

در دیگر دیار برگزار شده امروز امارات  متحده عربی با نتیجه 4 بر 2 از سد میهمان خود لبنان گذشت. برای امارات در این  دیدار "بشسر سعید ( 19و 78)، "علی الوهیبی" (38) و "اسماعیل مطر" (69) گل زدند. گل های لبنان را هم "محمود العلی" (22) و "حسن متوک" (45) به ثمر رساندند.

به این ترتیب تیم های کره جنوبی و لبنان از گروه B  به ترتیب با امتیازات  13 و 10 راهی دور پایانی رقابت ها شدند و کویت و امارات با 8 و 3 امتیاز از صعود به این مرحله بازماندند.

کد مطلب 1547487

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