برگ برنده جمهوری اسلامی در مقابل دشمنان پشتوانه مردمی است

به گزارش خبرگزاری مهر، سرپرست فرمانداری فریمان گفت: تشدید تحریم ها علیه ایران ثمری جز تسریع در روند خودکفایی و پیشرفت کشور ندارد و برگ برنده جمهوری اسلامی در مقابل دشمنان برخورداری از پشتوانه مردمی است.

مجتبی بزم آرا در جمع دانشگاهیان شهرستان چالش های پیش روی کشور در انتخابات 12 اسفند را از دو بعد داخلی و خارجی قابل بررسی دانست و اظهار داشت: هرچند تشدید تحریم ها، بزرگترین اهرم فشار خارجی بر جمهوری اسلامی است اما این ترفند با پیش دستی ایران در قطع صادرات نفت به کشورهای اروپایی ناکارآمد شده است.

وی ادامه داد: از منظر درون مرزی، دشمنان برای مایوس ساختن مردم از شرکت در انتخابات، تفرقه افکنی و ایجاد تقابل و دوگانگی میان مردم را در دستور کار خود قرار داده اند تا شور و شعف آنان برای حضور در انتخابات را کمرنگ کنند.

بزم آرا با ابراز امیدواری نسبت به تحقق نتایج نظرسنجی ها صورت گرفته از سراسر کشور در مورد مشارکت بالای مردم در انتخابات تصریح کرد: این حضور، یاس و سردرگمی کشورهای معاند ایران را به همراه خواهد داشت.

مردم پیروز واقعی و نهایی عرصه انتخابات هستند

فرماندار خوشاب گفت: مشارکت مردم در انتخابات آتی، دشمنان نظام را بیش از پیش سرافکنده و مایوس خواهد کرد چرا که مردم، پیروز واقعی و نهایی عرصه انتخابات پیش رو هستند.

حسین ابراهیمی کردیانی در نشست توجیهی نمایندگان فرماندار و اعضای شعب اخذ رای خوشاب اظهارکرد: مردم بایستی با وحدت و بصیرت روز افزون در پای صندوق های اخذ رای حاضر شوند تا توطئه های دشمنان را همچون گذشته خنثی و نظام را بیمه کنند.

فرماندار خوشاب ادامه داد: تلاش برای مشارکت گسترده مردم، قانون مداری، امانت داری و عدالت محوری از اصولی است که از سوی تمامی دست اندرکاران انتخابات رعایت می شود.

ابراهیمی گفت: فراهم کردن بستر لازم برای برگزاری انتخابات سالم و باشکوه از وظایف اصلی مجریان انتخابات است .

مردم خواف در انتخابات 12 اسفند ماه حضور گسترده خواهند داشت

فرماندار خواف گفت: مردم با آگاهی از برکات انقلاب اسلامی در سال 57، اصرار خود بر استمرار آن را با حضورشان در انتخابات 12 اسفند نشان خواهند داد.

عبدالعلی جغتایی در همایش توجیهی آموزشی نمایندگان فرماندار و اعضای شعب اخذ رای تصریح کرد: از آنجا که دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی به آسانی حاصل نشده است، اجازه نخواهیم داد با تخطی عده ای از قانون، بر کارنامه درخشان نظام ذره ای خدشه وارد شود.

وی با اشاره به زحمات چند ماهه ستاد انتخابات شهرستان، در کنار سایر ستادهای انتخاباتی سراسر کشور ابراز امیدواری کرد: با حضور گسترده ملت فهیم ایران در پای صندوق های رای، این تلاش ها به بار بنشیند.

رئیس ستاد انتخابات خواف با اشاره به مشارکت بیش از 80 درصد واجدان شرایط رای دادن در انتخابات سال 88 اضافه کرد: قانون مداری مجریان انتخابات در تکرار این حماسه شگفتی ساز نقشی بی بدیل دارد.

حضور پرشور مردم در انتخابات مایه ذلت مستکبران می شود

سرپرست فرمانداری کاشمر گفت: حضور پرشور مردم در انتخابات مایه ذلت بیش از پیش مستکبران و دشمنان انقلاب اسلامی خواهد شد.

مهدی محمودی در جلسه توجیهی نمایندگان فرماندار در شعب اخذ رای شهرستان اظهارکرد: اوج پایبندی مردم به ارزش های انقلاب اسلامی با حضور در انتخابات نمود پیدا می کند.

وی ضمن تشریح وظایف نمایندگان فرماندار در جریان انتخابات تصریح کرد: این افراد رکن اساسی شعب محسوب می شوند.

سرپرست فرمانداری کاشمر خواستار رعایت قانون مداری و ایجاد تعامل میان نمایندگان فرماندار و سایر اعضای شعب اخذ رای شد و اظهار داشت: حفظ هوشیاری، اتخاذ تدابیر لازم برای حفظ آرامش شعب اخذ رای و جلوگیری از ایجاد هرگونه تنش بایستی مورد توجه تمامی اعضای حاضر در شعب اخذ رای قرار گیرد.

تشدید تحریم ها، خللی در اراده ملت ایران ایجاد نکرده است

فرماندار باخرز گفت: با وجود همه تلاش های دشمن برای کمرنگ کردن حضور مردم در انتخابات از جمله تشدید تحریم ها، این امر تاثیری در اراده پولادین ملت ایران نگذاشته است.

حسین جمشیدی در جلسه توجیهی آموزشی نمایندگان فرماندار در شعب اخذ رای تصریح کرد: برگزاری انتخاباتی سالم در فضایی آرام و پرشور جز با قانون مداری دست اندرکاران امر انتخابات و نامزدها بدست نخواهد آمد.

وی افزود: بصیرت و دانش سیاسی ملت ایران، نوید برگزاری انتخاباتی پرشور را می دهد.

رئیس ستاد انتخابات باخرز درباره وظایف نمایندگان فرماندار در شعب اخذ رای اظهار داشت: مدیریت امور اجرایی در زمان برگزاری انتخابات در شعبه، بر عهده نماینده فرماندار است.

وی ادامه داد: این افراد باید با هماهنگی با هیئت اجرایی انتخابات مستقر در فرمانداری برای رفع هرگونه کمبود و جلوگیری از وقفه احتمالی تلاش کنند.

سه هزار و 344 نفر در حوزه انتخابیه قوچان مجری انتخابات هستند

فرماندار قوچان گفت: سه هزار و 344 نفر، در حوزه انتخابیه قوچان مجری انتخابات و میزبان حضور مردم خواهند بود.

اسماعیل حیدری آزاد در مورد آمار واجدان شرایط رای دادن در شهرستان اظهار داشت: 60 درصد از جمعیت 200 هزار نفری قوچان به لحاظ سنی، امکان حضور در انتخابات را دارند.

وی افزود: شهرستانی که بیش از 800 شهید را تقدیم انقلاب اسلامی کرده است، با حضور در انتخابات خواسته خود در استمرار این انقلاب را نشان می دهد.

وی از پیش بینی 209 شعبه اخذ رای در این حوزه خبر داد و افزود: از این تعداد 108 شعبه ثابت و بقیه به صورت سیار آرای مردم را اخذ خواهند کرد.

حیدری آزاد بیان کرد: با همکاری ادارات و نهادهای شهرستان، امکانات لازم برای برگزاری مطلوب انتخابات پیش بینی شده است.