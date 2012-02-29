بیانیه نیروی دریایی سپاه به مناسبت نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی

به گزارش خبرگزای مهر، نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی طی بیانیه ای ضمن اشاره به شرایط حساس منطقه ای و جهانی و تجلیل از 33 سال حضور مقتدرانه،‌ هوشیارانه،‌‌ آگاهانه و توأم با بصیرت ملت ایران در صحنه های مختلف دفاع از ارزش ها و آرمان های مقدس انقلاب اسلامی،‌ از اقشار مختلف مردم فهیم و انقلابی و آحاد امت حزب ا... و خداجوی ایران اسلامی دعوت کرد تا در عرصه حساس،‌ مهم و سرنوشت ساز نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز یک بار دیگر شور و شعور انقلابی،‌ غیرت،‌ همیت،‌ وحدت،‌ اقتدار،‌ استقلال خواهی،‌ آزادمنشی،‌سلطه ناپذیری و استکبار ستیزی خود را در معرض دید جهانیان قرار داده و با حضور حماسی و چشمگیر خود در پای صندوق های رأی،‌ بیش از پیش موجبات عزت و سربلندی انقلاب، شادی، نشاط و امید دوستداران، یأس و ناکامی و شکست دشمنان را فراهم نمایند.

در این بیانیه آمده است:مردم هوشیار و فهیم و انقلابی ایران! ملت قهرمان و سرافراز و همیشه بیدار! امت آگاه، ‌بصیر و همیشه در صحنه!‌

نگاهی هر چند گذرا به شرایط سیاسی و امنیتی منطقه ای و بین المللی بیانگر واقعیات و تحولات بی شماری است؛ از آن جمله گواه این حقیقت است که ایران امروز به عنوان کانون جوشان انقلاب اسلامی و ام القرای جهان اسلام، در حساس ترین و مهم ترین مقطع تاریخی خود قرار گرفته است.

از سویی انقلاب اسلامی به عنوان پدیده بی نظیر دوران معاصر در حال تبدیل شدن به سرمشق و الگو برای مردم سالاری دینی در جهان است و از سوی دیگر گفتمان معنوی این انقلاب،‌ مرزهای جغرافیایی را درنوردیده و طلسم حاکم بر مناسبات ظالمانه،‌نابرابر و سرشار از بی عدالتی جهان را درهم شکسته و روح مبارزه خواهی و مقاومت در برابر ظلم،‌استکبار و استبداد جهانی را در کالبد بشریت امروز احیا کرده است.

امروز انقلاب اسلامی در دهه چهارم حیات سراسر افتخار خود به منشأ تحولاتی شگرف در عرصه بین الملل به ویژه در خاورمیانه تبدیل شده است به گونه ای که قریب به اتفاق اندیشمندان و صاحبنظران،‌کانون اصلی تأثیرگذاری حرکت فزاینده بیداری اسلامی در منطقه و الهام بخشی ملت های آزادی خواه و عدالت طلب جهان را انقلاب اسلامی می دانند.

بر همین اساس نظام سلطه با محوریت آمریکا در تلاش است تا در ادامه مدیریت شکست خورده در جهان، با بهره گیری از تشدید فشارهای سیاسی و اقتصادی بر جمهوری اسلامی ایران، درصدد تغییر وضعیت تحولات منطقه ای و جهانی و انحراف افکار عمومی از بحران های ناشی از نظام سرمایه داری برآمده و با طرح اسلام هراسی و ایران هراسی، مهار داخلی انقلاب اسلامی و از هم گسیختگی درونی جمهوری اسلامی را دنبال کند.

با این توصیف به نظر می رسد مسئله «انتخابات نهم مجلس» یکی از مهمترین و حساس ترین انتخابات در 30 انتخابات گذشته جمهوری اسلامی است؛ با نگاهی به شرایط داخلی و توجه به عبور کشور از شرایط فتنه در داخل و موج فزاینده بیداری اسلامی در کشورهای منطقه همچنین تأثیرپذیری عمق بیداری اسلامی از الگوی انقلاب اسلامی ملت قهرمان ایران، همه این موارد انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی را برای نظام جمهوری اسلامی و دشمنان آن در دایره اهمیت و حساسیت مضاعف قرار داده است.

با هوشمندی و بصیرتی که در تک تک آحاد این ملت جریان دارد تردید نداریم که این بار نیز همچنان در صفوف منسجم و متحد پای صندوق‌های رأی حاضر شده و با انتخاب انسان‌هایی فرهیخته، متعهد، عدالت محور و ولایتمدار اسباب خوشنودی حضرت ولیعصر «عج» را فراهم خواهند کرد و با پیروی از منویات مقام معظم رهبری و تأکید مراجع عظام تقلید، بار دیگر دشمنان شکست خورده این نظام را مأیوس و روح معمار کبیر انقلاب و شهدای گلگون کفن گواهی خواهند داد که ملت غیور ایران، لحظه‌ای از اهداف و آرمان‌های مقدس انقلاب اسلامی فاصله نگرفته‌اند و تا به زانو درآوردن استکبار و صهیونیزم جهانی از پای نخواهند نشست.

فرزندان این مرز و بوم در نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز ضمن دعوت از آحاد مردم غیور و انقلابی همصدا با همه اقشار این دریای خروشان ملت، با فریادی رسا و دشمن شکن در پاسخ به ندای رهبر فرزانه خویش در انتخابات مجلس شورای اسلامی شرکت خواهند کرد و بار دیگر جلوه‌ای از شکوه همدلی، عظمت و اقتدار ایران اسلامی را متجلی خواهند کرد و با عزمی استوار از هر برگ رأی خود تیری خواهند ساخت بر قلب دشمنان قسم خورده این انقلاب.