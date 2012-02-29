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۱۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۹:۲۵

حجت الاسلام صادقی نسب:

مدیران مهدها روحیه دین باوری را در نونهالان نهادینه کنند

مدیران مهدها روحیه دین باوری را در نونهالان نهادینه کنند

گناباد - خبرگزاری مهر: امام جمعه گناباد گفت: مدیران مهدها به عنوان نزدیکترین افراد به نونهالان باید روحیه دین باوری و دفاع از دین را در آنها نهادینه کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن صادقی نسب ظهر چهارشنبه در جشنواره فرهنگی مهد کودکهای خراسان رضوی که در این شهرستان برگزار شد اظهارکرد: مدیران مهدها برای تربیت قرآنی نونهالان نهایت تلاش خود را به کار گیرند.

وی در این مراسم که با حضور جمعی از مسئولین استان و مربیان و خانواده نونهالان در بهزیستی این شهرستان برگزار شد، اظهار داشت: رشد و تعالی صحیح و منطقی فرزندان در عالم بودن به مضامین قرآنی فراهم می شود تا در آینده به عنوان فردی مقتدر و دارای اعتماد به نفس بالا در مقابله با دشنان شناخته شوند

وی بیان داشت: تمام بسترهای لازم برای کارهای فرهنگی در مهدکودکهای وابسته به سازمان بهزیستی فراهم شده است.

صادقی از دبیر شورای فرهنگی بهزیستی استان خراسان رضوی خواست تا اعتبارات لازم را برای تجهیز آدینه مهد گناباد تخصیص شود.

وی در بخش دیگری از سخنانش عنوان کرد: انتخاب نام نیک و مناسب برای یک نوزاد مسئله بسیار مهمی است و نام انبیا الهی و ائمه اطهار بهترین و شایسته ترین نامهایی هستند که والدین می توانند برای فرزندان خود انتخاب کنند.

وی افزود: برخی افراد وقتی صاحب فرزندی زیبا و سالم می شوند نامی شایسته برای وی انتخاب می کنند که در بزرگسالی موجب تحقیر او می شود.

وی ادامه داد: این افراد به اشتباه تصور می کنند با این عمل حسادت دیگران در مورد آن کودک از بین می رود در حالی که اگر یک نام ناشایست برای نوزاد انتخاب شود آن نام در ضمیر ناخودآگاه وی جای می گیرد و در زندگی اجتماعی او مشکل ایجاد می کند.

صادقی تصریح کرد: نام ناشایست موجب می شود فرد در اجتماع همیشه احساس حقارت کند و با مشکل مواجه شود.

کد مطلب 1547490

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