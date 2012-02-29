  1. استانها
  2. یزد
۱۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۷:۳۴

طالعی در گفتگو با مهر:

اجرای طرح فاضلاب شهری بافق ضروری است

اجرای طرح فاضلاب شهری بافق ضروری است

یزد - خبرگزاری مهر: مدیر امور آبفای بافق بر ضرورت و تسریع اجرای طرح فاضلاب شهری بافق تاکید کرد.

حسین طالعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ایده ایجاد طرح فاضلاب بافق از سال 77 مطرح شده و مطالعات مرحله اول و توجیه فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی آن انجام شده است.

وی افزود: در سفر سوم هیئت دولت به استان یزد، بازنگری و ادامه مطالعات فاضلاب شهر بافق در دستور کار قرار گرفته است.

طالعی مجموع این طرح را شامل 165 کیلومتر شبکه فرعی و اصلی دانست و گفت: خط انتقال و هشت ایستگاه پمپاژ همچنین تصفیه خانه آن شامل دو مدول چهار هزار و 150مترمکعبی در شبانه روز است.

وی هزینه اجرای طرح بزرگ فاضلاب شهری بافق را افزون بر 350 میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: برای اجرای کامل و بهره برداری از این طرح اعتباری معادل این مبلغ لازم است.

طالعی، ضرورت اجرای این طرح را با توجه به شرایط حاکم بر منطقه را الزامی خواند و یادآورشد: ما در منطقه ای واقع شدیم که نیاز به آب، روز به روز بیشتر شده و 70 تا 80 درصد آب مصرفیِ مشترکان به فاضلاب تبدیل می شود.

وی عنوان کرد: با توجه به اینکه فاضلاب شهری در طول سال حجم قابل ملاحظه ای را تشکیل می دهد، با تجدیدپذیری مجدد آن می توان آب را به چرخه مصرف بازگرداند و در صنعت، فضای سبز و سایر موارد از آن استفاده کرد.

طالعی جلوگیری از آلودگی سفره های آب زیرزمینی، پیشگیری از ورود فاضلابها به درون چاه های جذبی، نهرها و نیز جلوگیری از شیوع بیماریها را از مهمترین مزایای اجرای طرح فاضلاب شهر بافق عنوان کرد.

وی در همین زمینه ادامه داد: به علت اینکه در شهر بافق هشت ماه از سال گرمای بیش از 30 درجه حاکم است، فاضلابهای رها شده می تواند بیماری زا و خطرناک باشد بنابراین با توجه به شرایط خاص حاکم بر منطقه، ضرورت اجرای طرح فاضلاب دو چندان شده است.

کد مطلب 1547492

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها