اجرای طرح فاضلاب شهری بافق ضروری است

حسین طالعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ایده ایجاد طرح فاضلاب بافق از سال 77 مطرح شده و مطالعات مرحله اول و توجیه فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی آن انجام شده است.

وی افزود: در سفر سوم هیئت دولت به استان یزد، بازنگری و ادامه مطالعات فاضلاب شهر بافق در دستور کار قرار گرفته است.

طالعی مجموع این طرح را شامل 165 کیلومتر شبکه فرعی و اصلی دانست و گفت: خط انتقال و هشت ایستگاه پمپاژ همچنین تصفیه خانه آن شامل دو مدول چهار هزار و 150مترمکعبی در شبانه روز است.

وی هزینه اجرای طرح بزرگ فاضلاب شهری بافق را افزون بر 350 میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: برای اجرای کامل و بهره برداری از این طرح اعتباری معادل این مبلغ لازم است.

طالعی، ضرورت اجرای این طرح را با توجه به شرایط حاکم بر منطقه را الزامی خواند و یادآورشد: ما در منطقه ای واقع شدیم که نیاز به آب، روز به روز بیشتر شده و 70 تا 80 درصد آب مصرفیِ مشترکان به فاضلاب تبدیل می شود.

وی عنوان کرد: با توجه به اینکه فاضلاب شهری در طول سال حجم قابل ملاحظه ای را تشکیل می دهد، با تجدیدپذیری مجدد آن می توان آب را به چرخه مصرف بازگرداند و در صنعت، فضای سبز و سایر موارد از آن استفاده کرد.

طالعی جلوگیری از آلودگی سفره های آب زیرزمینی، پیشگیری از ورود فاضلابها به درون چاه های جذبی، نهرها و نیز جلوگیری از شیوع بیماریها را از مهمترین مزایای اجرای طرح فاضلاب شهر بافق عنوان کرد.

وی در همین زمینه ادامه داد: به علت اینکه در شهر بافق هشت ماه از سال گرمای بیش از 30 درجه حاکم است، فاضلابهای رها شده می تواند بیماری زا و خطرناک باشد بنابراین با توجه به شرایط خاص حاکم بر منطقه، ضرورت اجرای طرح فاضلاب دو چندان شده است.