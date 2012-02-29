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۱۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۸:۱۲

پارک موزه دفاع مقدس خراسان جنوبی نیازمند 150 میلیارد ریال اعتبار است

پارک موزه دفاع مقدس خراسان جنوبی نیازمند 150 میلیارد ریال اعتبار است

بیرجند – خبرگزاری مهر: معاون هنری بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش ‌های دفاع مقدس خراسان جنوبی گفت: ساخت پارک موزه دفاع مقدس در این استان نیازمند 150 میلیارد ریال اعتبار است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی نیازی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه پارک موزه دفاع مقدس استان امسال در ردیف بودجه ملی قرار گرفته است، افزود: جهت راه اندازی این مرکز فرهنگی اختصاص سالانه 300 میلیون تومان پیشنهاد شده که با اعتبار 243 میلیون تومان موافقت شده و ردیف بودجه گرفته است.

وی عنوان کرد: در سفر چهارم هیئت دولت به استان نیز50 میلیارد ریال برای اجرایی شدن این پروژه تصویب شده است.

وی مدت زمان اجرایی شدن این پروژه را 5 سال عنوان کرد و ادامه داد:‌ از سوم خرداد سال آینده به طور رسمی این پروژه کلنگ زنی خواهد شد.

معاون هنری بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس خراسان جنوبی گفت: احداث این مکان در زمینی به مساحت 32 هکتار در حد فاصل خیابان عدل و غفاری صورت خواهد گرفت.

نیازی افزود:‌ این پروژه در حال حاضر در مرحله واگذاری زمین قرار دارد.

وی تصریح کرد: برای چیدمان هنری این پارک موزه چند کارگروه تشکیل شده که از جمله آنها کارگروه تجسمی و مهندسی و معماری است که به عنوان مشاور در ساخت این پارک موزه فعالیت می‌ کنند.

کد مطلب 1547494

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