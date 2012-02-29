سینماگران جوان با رای خود مطالبات فرهنگی را مطرح می کنند

هاشم میرزاخانی مدیرعامل انجمن سینمای جوان ضمن بیان این مطلب با تاکید بر این موضوع که انتخابات حکم شرعی است درگفتگو با خبرنگار مهر، گفت : هنرمندان سینمای ایران در حوزه‌های مختلف فرهنگ و هنر به عنوان الگوهای مطرح در نزد جوانان مطرح هستند و بسیاری از جوانان با نگاه به عملکرد هنرمندان، الگو برداری می‌کنند. بنابراین بر هنرمندان به خصوص جوانان واجب است با حضور درانتخابات مشوق همه مردم باشند.

مدیرعامل انجمن سینمای جوان در پایان صحبت‌های خود افزود : خانواده سینمای ایران باید با جدیت در انتخابات مجلس شورای اسلامی حاضر شوند و افراد با صلاحیت را راهی خانه ملت و در نهایت کمیسیون فرهنگی مجلس کنند.