  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۸:۲۹

حضور هنرمندان در انتخابات/

سینماگران جوان با رای خود مطالبات فرهنگی را مطرح می کنند

سینماگران جوان با رای خود مطالبات فرهنگی را مطرح می کنند

سینمای ایران به خصوص جوانان فعال در این عرصه از نخبگان فرهنگ و هنر ما به شمار می‌آیند و باید سهم خود از مطالبات فرهنگی را با حضور در انتخابات مطرح کنند.

هاشم میرزاخانی مدیرعامل انجمن سینمای جوان ضمن بیان این مطلب با تاکید بر این موضوع که انتخابات حکم شرعی است درگفتگو با خبرنگار مهر، گفت : هنرمندان سینمای ایران در حوزه‌های مختلف فرهنگ و هنر به عنوان الگوهای مطرح در نزد جوانان مطرح هستند و بسیاری از جوانان با نگاه به عملکرد هنرمندان، الگو برداری می‌کنند. بنابراین بر هنرمندان به خصوص جوانان واجب است با حضور درانتخابات مشوق همه مردم باشند.

مدیرعامل انجمن سینمای جوان در پایان صحبت‌های خود افزود : خانواده سینمای ایران باید با جدیت در انتخابات مجلس شورای اسلامی حاضر شوند و افراد با صلاحیت را راهی خانه ملت و در نهایت کمیسیون فرهنگی مجلس کنند.

کد مطلب 1547495

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها