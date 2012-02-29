اعتبار ایده های نو در زمینه عفاف و حجاب و قرآن در مهدها تامین می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد هاشم زاده ظهر چهارشنبه در مراسم اختتامیه جشنواره فرهنگی مذهبی نونهالان مهدکودکهای استان که در سالن بهزیستی گناباد برگزار شد، اظهار داشت: بالغ بر 35 مهد قرآنی در خراسان رضوی فعالیت می کنند که با آماده شدن زیرساختهای مناسب سال آینده شاهد افزایش مهدهای قرآنی خواهیم بود.

وی افزود: در حال حاضر بیش از 80 هزار نونهال در مهدکودکهای وابسته به بهزیستی استان زیر نظر مربیان آموزش دیده نگهداری می شوند.

هاشم زاده از تحولی نو در سال آینده در مهدکودکهای خراسان رضوی خبر داد و گفت: در حوزه های فعالیتهای فرهنگی اولویت با شاخصهای دینی و قرانی است که یکی از این کارهای مهم و اساسی که در گناباد انجام گرفته برگزاری جشنواره فرهنگی مذهبی برای نونهالان است که عملی بدیع و نوخالق العاده است.

وی گفت: تعدادی از مربیان مهدها با همکاری آستان قدس دوره های آموزش بحثهای قرآنی را فرا گرفته اند که با برنامه ریزی انجام گرفته در زمینه های قرانی فعالیت بیشترصورت خواهد گرفت.

هاشم زاده از برگزاری 89 دوره های عفاف و حجاب، داستانهای قرآن، سرودهای مذهبی با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی برای مربیان خبر داد و افزود: این دوره ها برای دو هزار و 500مربی شهرستانی برگزار و آمادگی لازم برای تامین استاد و تخصیص اعتبار لازم برای بحثهای آموزش قران در استان فراهم شده است.

وی گفت: سال 91 بذرهای پاشیده شده در مهدها به بار خواهد نشست و شاهد تحول اساسی در بحث دینی و مذهبی مهدها خواهیم بود.